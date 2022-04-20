Сотрудники ФСБ устроили кадровые чистки в рядах "руководства ЛНР", — ГУР МО

По данным украинских разведчиков, "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет арестован и содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону.

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Российские спецслужбы по указанию Кремля начали "чистки" руководства "Луганской народной республики". Согласно данным украинской разведки, сотрудники ФСБ арестовали "главу МВД ЛНР генерал-майора" Корнета Игоря Александровича. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове на Дону", — говорится в сообщении.

По информации ГУР МО, арест Корнета вызвал негативную реакцию со стороны силовых структур и политического руководства "ЛНР", которые расценивают эти действия, как начало изменений в силовом блоке квази-государства. Сообщается, что лидер "ЛНР" Леонид Пасечник предпринимает все возможное для того, чтобы освободить из-под ареста и восстановить в должности Игоря Корнета.

"Таким образом, "чистки" в политическом руководстве так называемой ЛНР свидетельствуют о признании Москвой несостоятельности выполнять поставленные задачи действующими руководителями ЛНР в условиях ведения войны с Украиной", — отметили в ГУР МО.

По мнению украинских силовиков, Москва пытается наладить эффективный процесс мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированной территории Луганской области за счет запугивания и кадровых изменений в рядах руководства "ЛНР". В свою очередь, это свидетельствует о попытке возместить огромные потери в живой силе на фронтах Донбасса за счет местного населения с целью дальнейшего ведения боевых действий против ВСУ.

Стоит отметить, что вероятно у Корнета уже возникали проблемы с российскими спецслужбами, и это не первое его задержание. Как сообщала российская газета "Коммерсантъ", "министра ЛНР" сняли с должности и арестовали в сентябре 2019 года, а в его доме начались обыски в рамках заведенного уголовного дела. Тогда предполагалось, что у Корнета возник конфликт с новым "главой ЛНР" Леонидом Пасечником из-за того, что, по мнению Корнета, власть в "республике" перешла к Пасечнику несправедливо.

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало о том, что российские военные готовят проведение нескольких "псевдореферендумов" на оккупированных территориях Украины с целью легализации своих незаконных администраций. Кремль вынашивает планы по проведению референдумов в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

Генштаб ВСУ 17 апреля сообщил, что российские войска планируют провести мобилизацию во временно оккупированном Изюме и на территории Херсонской области. Из-за больших потерь в живой силе, армия РФ пытается пытается привлечь на войну местное население.