Співробітники ФСБ влаштували кадрові чистки в лавах "керівництва ЛНР", — ГУР МО

За даними українських розвідників, "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета заарештовано і його утримують у слідчому ізоляторі ФСБ у Ростові-на-Дону.

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Російські спецслужби за вказівкою Кремля розпочали "чистки" керівництва "Луганської народної республіки". За даними української розвідки, співробітники ФСБ заарештували "главу МВС ЛНР генерал-майора" Корнета Ігоря Олександровича. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р.н., заарештований співробітниками ФСБ Росії й наразі його утримують у слідчому ізоляторі ФСБ у Ростові-на-Дону", — йдеться в повідомленні.

За інформацією ГУР МО, арешт Корнета викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "ЛНР", які розцінюють ці дії як початок змін у силовому блоці квазідержави. Повідомляють, що лідер "ЛНР" Леонід Пасічник робить все можливе для того, щоб звільнити з-під арешту та поновити на посаді Ігоря Корнета.

"Так "чистки" в політичному керівництві так званої ЛНР свідчать про визнання Москвою неспроможності виконувати поставлені завдання чинними керівниками ЛНР в умовах ведення війни з Україною", — зазначили у ГУР МО.

На думку українських силовиків, Москва намагається налагодити ефективний процес мобілізації людського ресурсу на тимчасово окупованій території Луганської області шляхом залякування та кадрових змін у лавах керівництва "ЛНР". Зі свого боку це свідчить про спробу відшкодувати величезні втрати в живій силі на фронтах Донбасу коштом місцевого населення з метою подальшого ведення бойових дій проти ЗСУ.

Варто зазначити, що, ймовірно, в Корнета вже виникали проблеми з російськими спецслужбами, і це не перше його затримання. Як повідомляла російська газета "Комерсант", "міністра ЛНР" зняли з посади та заарештували у вересні 2019 року, а в його будинку розпочалися обшуки в межах заведеної кримінальної справи. Тоді передбачали, що в Корнета виник конфлікт із новим "головою ЛНР" Леонідом Пасічником через те, що, на думку Корнета, влада в "республіці" перейшла до Пасічника несправедливо.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло про те, що російські військові готують проведення кількох "псевдореферендумів" на окупованих територіях України з метою легалізації своїх незаконних адміністрацій. Кремль виношує плани щодо проведення референдумів у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Генштаб ЗСУ 17 квітня повідомив, що російські війська планують провести мобілізацію у тимчасово окупованому Ізюмі та на території Херсонської області. Через великі втрати в живій силі, армія РФ намагається залучити на війну місцеве населення.