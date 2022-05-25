Путін продовжує чистки серед генералітету через провали в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, глава Кремля звільнив двох генералів. Напевно, на них покладуть відповідальність за провали на першому етапі вторгнення в Україну.

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У Росії продовжуються чистки серед військових генералів за провали на першому етапі широкомасштабного вторгнення Росії. Так нещодавно було відсторонено двох російських військових, які керують військовими округами. Єдиний командувач, який поки що не потрапив в опалу, — генерал армії Олександр Дворников із Південного військового округу, який зараз командує всіма силами РФ в Україні. Про це повідомляє видання Defence Express із посиланням на джерела.

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За інформацією журналістів, зі своєї посади був звільнений командувач Західного військового округу генерал-полковник Олександр Журавльов. Він обіймав цю посаду з 2018 року.

[ + – ] Олександр Журавльов

Крім того, є непідтверджена інформація, що командувача Східного військового округу генарала-полковника Олександра Чайка теж було звільнено. Він працював на цій посаді з листопада 2021 року.

[ + – ] Олександр Чайко

Швидше за все, на них буде покладено відповідальність за провали на першому етапі наступу російських військ в Україні. У виданні зазначають, що єдиний командувач військового округу, який не потрапив в опалу, — генерал армії Олександр Дворников. Він керує Південним військовим округом, а зараз командує всіма силами РФ в Україні.

[ + – ] Олександр Дворников

За даними ЗМІ, Дворников також шукає винних, на яких буде скинуто вину за величезні втрати на Ізюмському напрямку. Однак із цим можуть виникнути труднощі. Бо угрупуванням на Слов'янському напрямі (Ізюм) керував генерал-полковник Геннадій Жидко. 2021 року він став заступником міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

"Таким чином, чи вистачить у Олександра Дворникова "зубів", щоб "з'їсти" заступника Сергія Шойгу, залишається під великим питанням. Особливо до того, як Дворников буде сам змушений відповідати за свої провали", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, 17 травня в українській розвідці повідомляли, що в Росії почали усувати командувачів і генералів та проводити слідства щодо них за їхні провали у війні проти України. У ГУР нарахували 6 людей із вищого військового керівництва РФ, серед них виявився командувач Чорноморського флоту Ігор Осипов. Він був усунений і заарештований за втрату флагманського крейсера "Москва".

20 квітня в ГУР розповіли, що співробітники ФСБ влаштували масові чистки в лавах керівництва "ЛНР". За інформацією розвідки, "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета заарештовано, і він перебуває в СІЗО ФСБ у Ростові-на-Дону.