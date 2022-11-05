Исследователи нашли на леднике три камеры с пленками, брошенные там 85 лет назад (фото)

В 1937 году экспедиция из двух скалолазов оказалась на грани из-за плохой погоды на леднике. Чтобы пройти весь путь им пришлось бросить свои фотоаппараты. Спустя 85 лет их смогли найти.

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На леднике в канадском Юконе обнаружили камеры исследователей Брэдфорда Уошберна и Роберта Гейтса, которые была оставлены 85 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Гриффин Пост возглавил экспедицию Teton Gravity Research, чтобы найти на леднике Уолш камеры. Поиски продолжались целую неделю в августе.

В июне 1937 года Уошберн вместе с партнером по скалолазанию Робертом Гейтсом отправились на гору Лукания — это третья самая высокая точка Канады (5226 м). На тот момент она была единственной непокоренной вершиной в Северной Америке. Начало их пути проходило через ледник Уолш. Погода была плохой: пилот самолета отказался возвращаться за ними из-за слякоти и грязи. Поэтому Уошберн и Гейтс должны были не только покорить вершину, но и спуститься обратно пешком, пройдя более 250 км до ближайшего города.

[ + – ] Поиск завершился удачно, две камеры до сих пор содержат пленки

Исследователям пришлось сбросить палатки, альпинистское снаряжение и три камеры в тайнике. Гриффин Пост со своей командой смог найти камеры, две из которых все еще были с пленкой. Их передали Parks Canada для разбора фотографий.

[ + – ] Команда искала фотоаппараты неделю

На подготовку экспедиции ушло 18 месяцев для поиска старых документов, журналов и газет. Пост хотел установить точное место хранения тайника. Исследователи Оттавского университета пыталась определить, насколько далеко мог продвинуться ледник за 80 лет.

Из-за движения ледника в течение многих лет предметы были разбросаны "десятки метров" друг от друга, но команда за день нашла почти весь тайник за вычетом нескольких предметов, которые были унесены талой водой.

[ + – ] Сопоставление фото 1930-х годов с нынешней ситуацией

В тайнике были три камеры: воздушная камера Fairchild F-8 Уошберна, которая была повреждена, и две камеры, которые все еще не повреждены: модель DeVry "Lunchbox" и Bell & Howell Eyemo 71A.

[ + – ] Состояние одной из камер

Команда Гриффина Поста связалась с родственниками Уошберна и Гейтса. Сами альпинисты умерли в 2007 году.

Напомним, в сентябре погибла известная альпинистка Хилари Нельсон в Гималаях.

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