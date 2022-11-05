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Технологии и наука

Исследователи нашли на леднике три камеры с пленками, брошенные там 85 лет назад (фото)

поиск потерянного фотоаппарата
Экспедиция проходила в августе

В 1937 году экспедиция из двух скалолазов оказалась на грани из-за плохой погоды на леднике. Чтобы пройти весь путь им пришлось бросить свои фотоаппараты. Спустя 85 лет их смогли найти.

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На леднике в канадском Юконе обнаружили камеры исследователей Брэдфорда Уошберна и Роберта Гейтса, которые была оставлены 85 лет назад. Об этом сообщает CNN.

Гриффин Пост возглавил экспедицию Teton Gravity Research, чтобы найти на леднике Уолш камеры. Поиски продолжались целую неделю в августе.

В июне 1937 года Уошберн вместе с партнером по скалолазанию Робертом Гейтсом отправились на гору Лукания — это третья самая высокая точка Канады (5226 м). На тот момент она была единственной непокоренной вершиной в Северной Америке. Начало их пути проходило через ледник Уолш. Погода была плохой: пилот самолета отказался возвращаться за ними из-за слякоти и грязи. Поэтому Уошберн и Гейтс должны были не только покорить вершину, но и спуститься обратно пешком, пройдя более 250 км до ближайшего города.

тайник в Канаде Fullscreen
Поиск завершился удачно, две камеры до сих пор содержат пленки

Исследователям пришлось сбросить палатки, альпинистское снаряжение и три камеры в тайнике. Гриффин Пост со своей командой смог найти камеры, две из которых все еще были с пленкой. Их передали Parks Canada для разбора фотографий.

фотоаппарат Fullscreen
Команда искала фотоаппараты неделю

На подготовку экспедиции ушло 18 месяцев для поиска старых документов, журналов и газет. Пост хотел установить точное место хранения тайника. Исследователи Оттавского университета пыталась определить, насколько далеко мог продвинуться ледник за 80 лет.

Из-за движения ледника в течение многих лет предметы были разбросаны "десятки метров" друг от друга, но команда за день нашла почти весь тайник за вычетом нескольких предметов, которые были унесены талой водой.

как нашли фотоаппарат в горах Fullscreen
Сопоставление фото 1930-х годов с нынешней ситуацией

В тайнике были три камеры: воздушная камера Fairchild F-8 Уошберна, которая была повреждена, и две камеры, которые все еще не повреждены: модель DeVry "Lunchbox" и Bell & Howell Eyemo 71A.

Состояние одной из камер Fullscreen
Состояние одной из камер

Команда Гриффина Поста связалась с родственниками Уошберна и Гейтса. Сами альпинисты умерли в 2007 году.

Напомним, в сентябре погибла известная альпинистка Хилари Нельсон в Гималаях.

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