Известная альпинистка-рекордсмен трагически погибла в Гималаях (фото)

Экстремал Хилари Нельсон за несколько дней до смерти в соцсетях жаловалась, что испытывает трудности во время экспедиции и тоскует по своему дому.

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Американская альпинистка Хилари Нельсон трагически погибла при схождении с горы Манаслу в Непале. Об этом сообщает телеканал Sky News.

49-летняя альпинистка из США Хилари Нельсон погибли во время схождения с восьмой наивысшей вершины Непала — горы Манаслу. По данным журналистов, она спускалась на лыжах со своим супругом Джимом Морисоном с высоты 8163 метров.

При схождении Хилари Нельсон сорвалась с упала с вершины горы. Американскую альпинистку сперва не могли обнаружить в ходе поисково-спасательных работ, которые проходили 26 и 27 сентября. Через некоторое время специалисты выявили тело Хилари Нельсон на южном склоне горы Манаслу.

Погибшую, как подтверждает ее туристическая компания Shangri-La Nepal Trek, сперва спустили в расположение базового лазеря, а позже доставили в больницу в Катманду для возможного вскрытия.

В одной из последних публикаций, размещенной в Instagram, Хилари Нельсон жаловалась, что испытывает трудности во время поездки в Нпал и не чувствует себя "на Манаслу так же уверенно, как во время прошлых приключений в атмосфере высоких Гималаев".

Альпинистка в своем микроблоге рассказала, что восхождение на гору, которое осложнилось из-за плохих погодних условий, вынудило ее тосковать по родному дому.

"Эти последние недели по-новому проверили мою стойкость. Постоянный муссон с его непрекращающимся дождем и влажностью заставил меня безнадежно тосковать по дому. Передо мной стоит задача найти покой и вдохновение в горах, когда они постоянно окутаны туманом", — писала Хилари Нельсон в своем Instagram за несколько дней до трагической смерти в Гималаях.

Журналисты также отмечают, что в день исчезновения альпинистки на горе Манаслу произошло схождение лавины. В результате инцидента погиб непальский гид и еще несколько спортсменов получили различные ранения.

[ + – ] Альпинистка из США Хилари Нельсон погибла в Гималаях

Хилари Нельсон — альпинистка из США, которая приняла участие в более 40 горнолыжных экспедициях. Кроме этого, экстремал является первопроходцем по лыжному спуску с многих горных вершин мира. Так, Хилари Нельсон стала первой женщиной-альпинисткой в мире, которой удалось покорить две 8000-метровые вершины Гималаев за одну 24-часовую экспедицию. Со своим мужем Джимом Моррисоном экстремал также осуществила первый исторический спуск на лыжах с горы Лхоцзе.

Стоит отметить, что в начале сентября в бразильском национальном парке Местре Альваро произошло ЧП. Голый турист упал со 100-метровой высоты в ущелье и смог выжить. Пострадавшего смогли достать с помощью корзины, которую спустили со спасательного вертолета.

Также сообщалось, что несколько десятков человек бесследно исчезли в Андах. Группа религиозных туристов отправилась покорять вершину гор на западе Венесуэлы, ожидая на "встречу" с Девой Марией.