Несколько десятков человек исчезли в Андах, надеясь на встречу с Девой Марией

В горы их отвела местный религиозный лидер, которая "получила послание" от Девы Марии о том, что приходит конец света

Более 20 человек пропали на западе Венесуэлы в Андах, в том числе пятеро детей. Они отправились в горы, чтоб встретится с "Богом, или Девой Марией" еще две недели назад и до сих пор не вернулись. Теперь их ищет полиция и спасатели. Об этом пишет La Nacion

Оказалось, что в национальный парк Хуан-Пабло Пеньялоса увела людей 57-летняя Роза Гарсия. Которая рассказала своей религиозной группе, что получила откровение от Девы Марии о том, что грядет конец света.

[ + – ] Поиски пропавших религиозных фанатиков Фото: La Nacion

С ней в горы из города Ла-Грита ушли более сорока человек, но часть из них вернулась, после того, как Роза им сообщила, что когда они встретят Деву Марию, им нельзя будет смотреть им в глаза, молится и им будет нужно выкинуть свои мобильные телефоны.

На встречу с Богом, или Девой Марией люди отправились еще 22 августа и по сей день не вернулись.

Ищут их около 160 сотрудников правоохранительных органов и поисково-спасательных групп.

В понедельник власти обнаружили заброшенную ферму, где члены пропавшей группы оставили одежду и еду. А так как от телефонов они тоже, скорей всего избавились, то найти их затруднительно.

Местные жители уже рассказали, что Роза Гарсия, владелица продуктового ларька в Ла-Грите, основала свою собственную религиозную группу "Следуя за Христом", где установила очень строгие правила. Люди должны были вставать на молитву в три часа ночи, им запрещалось смотреть телевизор, а женщинам нельзя было причесываться и открывать лица. Также Роза часто говорила о том, что "грядет много плохого, что Христос уже пролил кровавые слезы и грядет конец света".

Даже члены семьи Розы считали, что она не в себе. А местный священник уже сообщил на проповеди, что такие люди, как Роза Гарсия приносят больше вреда, чем пользы.

[ + – ] Национальный парк Хуан-Пабло Пеньялоса Фото: La Nacion

Национальный парк Хуан-Пабло Пеньялоса, названный в честь генерала, куда Роза увела своих прихожан, – это набор горных хребтов с высотой от 1800 до 3942 над уровнем моря. Рельеф парка очень пересеченный, с крутыми склонами и ледниками. Также тут водятся дикие звери, часто тут разбивались самолеты. Словом, это опасное место, где неподготовленные люди могут погибнуть, даже сорвавшись с утеса, или замерзнув ночью.