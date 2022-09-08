Декілька десятків людей зникли в Андах, сподіваючись на зустріч з Дівою Марією

У гори їх відвела місцева релігійна лідерка, яка "отримала послання" від Діви Марії про те, що приходить кінець світу

Понад 20 людей зникли на заході Венесуели в Андах, зокрема п'ятеро дітей. Вони вирушили в гори, щоб зустрітися з "Богом, або Дівою Марією" ще два тижні тому і досі не повернулися. Тепер їх шукає поліція та рятувальники. Про це пише La Nacion.

Виявилося, що до національного парку Хуан-Пабло Пеньялоса повела людей 57-річна Роза Гарсія, яка розповіла своїй релігійній групі, що отримала одкровення від Діви Марії про те, що настане кінець світу.

[ + – ] Пошуки зниклих релігійних фанатиків Фото: La Nacion

З нею в гори з міста Ла-Гріта пішли понад сорок людей, але частина з них повернулася, після того, як Роза їм повідомила, що коли вони зустрінуть Діву Марію, їм не можна буде дивитися у вічі, молиться і їм буде потрібно викинути свої мобільні телефони.

На зустріч із Богом, або Дівою Марією люди вирушили ще 22 серпня і досі не повернулися.

Шукають їх близько 160 співробітників правоохоронних органів та пошуково-рятувальних груп.

У понеділок влада виявила покинуту ферму, де члени зниклої групи залишили одяг та їжу. А оскільки телефонів вони теж, швидше за все позбулися, то знайти їх важко.

Місцеві жителі вже розповіли, що Роза Гарсія, власниця продуктового кіоску в Ла-Гріті, заснувала свою власну релігійну групу "Слідуючи за Христом", де встановила дуже суворі правила. Люди мали вставати на молитву о третій годині ночі, їм заборонялося дивитися телевізор, а жінкам не можна було зачісуватися та відкривати обличчя. Також Роза часто говорила про те, що "буде багато поганого, що Христос вже пролив криваві сльози і настане кінець світу".

Навіть члени сім'ї Рози вважали, що вона не сповна розумі. А місцевий священик уже повідомив на проповіді, що такі люди, як Роза Гарсія, приносять більше шкоди, ніж користі.

[ + – ] Національний парк Хуан-Пабло Пеньялоса Фото: La Nacion

Національний парк Хуан-Пабло Пеньялоса, названий на честь генерала, куди Роза повела своїх парафіян, — це набір гірських хребтів з висотою від 1800 до 3942 р. над рівнем моря. Рельєф парку дуже пересічений, з крутими схилами та льодовиками. Також тут живуть дикі звірі, часто тут розбивалися літаки. Загалом, це небезпечне місце, де непідготовлені люди можуть загинути, навіть зірвавшись з скелі або замерзнувши вночі.