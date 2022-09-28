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Відома альпіністка-рекордсмен трагічно загинула у Гімалаях (фото)

Хіларі Нельсон альпіністка загинула смерть Гімалаї Непал Манаслу гора
Альпіністка зі США Хіларі Нельсон загинула у Гімалаях

Екстремалка Хіларі Нельсон за кілька днів до смерті в соцмережах скаржилася, що зазнає труднощів під час експедиції та сумує за своєю домівкою.

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Американська альпіністка Хіларі Нельсон трагічно загинула під час сходження з гори Манаслу в Непалі. Про це повідомляє телеканал Sky News.

49-річна альпіністка зі США Хіларі Нельсон загинула під час сходження з восьмої найвищої вершини Непалу — гори Манаслу. За даними журналістів, вона спускалася на лижах зі своїм чоловіком Джимом Морісоном з висоти 8 163 метри.

Під час сходження Хіларі Нельсон зірвалася і впала з вершини гори. Американську альпіністку спершу не могли знайти під час пошуково-рятувальних робіт, що проходили 26 та 27 вересня. Через деякий час фахівці виявили тіло Хіларі Нельсон на південному схилі гори Манаслу.

Загиблу, як підтверджує її туристична компанія Shangri-La Nepal Trek, спершу спустили в розташування базового табору, а потім доправили до лікарні Катманду для можливого розтину.

В одній з останніх публікацій, розміщеної в Instagram, Хіларі Нельсон скаржилася, що зазнає труднощів під час поїздки до Непалу і не почувається "на Манаслу так само впевнено, як під час минулих пригод в атмосфері високих Гімалаїв".

Альпіністка у своєму мікроблозі розповіла, що сходження на гору, яке ускладнилося через погані погодні умови, змусило її тужити за рідним домом.

"Ці останні тижні по-новому перевірили мою стійкість. Постійний мусон з його безперервним дощем і вологістю змусив мене безнадійно тужити по дому. Переді мною стоїть завдання знайти спокій і натхнення в горах, коли вони постійно оповиті туманом", — писала Хіларі Нельсон у своєму Instagram за кілька днів до трагічної смерті у Гімалаях.

Журналісти також зазначають, що у день зникнення альпіністки на горі Манаслу сталося сходження лавини. Внаслідок інциденту загинув непальський гід та ще кілька спортсменів отримали різні поранення.

Хіларі Нельсон альпіністка загинула смерть Гімалаї Непал Манаслу гора Fullscreen
Альпіністка зі США Хіларі Нельсон загинула у Гімалаях

Хіларі Нельсон — альпіністка зі США, яка взяла участь у понад 40 гірськолижних експедиціях. Крім цього, екстремалка є першопрохідником лижного спуску з багатьох гірських вершин світу. Так, Хіларі Нельсон стала першою жінкою-альпіністкою у світі, якій вдалося підкорити дві 8000-метрові вершини Гімалаїв за одну 24-годинну експедицію. Зі своїм чоловіком Джимом Моррісоном екстремалка також здійснила перший історичний спуск на лижах з гори Лхоцзе.

Варто зазначити, що на початку вересня у бразильському національному парку Местрі Альваро сталася НС. Голий турист впав зі 100-метрової висоти в ущелину і зміг вижити. Постраждалого змогли дістати за допомогою кошика, який спустили з рятувального вертольота.

Також повідомлялося, що кілька десятків людей безвісти зникли в Андах. Група релігійних туристів вирушила підкорювати вершину гір на заході Венесуели, очікуючи на "зустріч" з Дівою Марією.