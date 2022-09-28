Відома альпіністка-рекордсмен трагічно загинула у Гімалаях (фото)

Екстремалка Хіларі Нельсон за кілька днів до смерті в соцмережах скаржилася, що зазнає труднощів під час експедиції та сумує за своєю домівкою.

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Американська альпіністка Хіларі Нельсон трагічно загинула під час сходження з гори Манаслу в Непалі. Про це повідомляє телеканал Sky News.

49-річна альпіністка зі США Хіларі Нельсон загинула під час сходження з восьмої найвищої вершини Непалу — гори Манаслу. За даними журналістів, вона спускалася на лижах зі своїм чоловіком Джимом Морісоном з висоти 8 163 метри.

Під час сходження Хіларі Нельсон зірвалася і впала з вершини гори. Американську альпіністку спершу не могли знайти під час пошуково-рятувальних робіт, що проходили 26 та 27 вересня. Через деякий час фахівці виявили тіло Хіларі Нельсон на південному схилі гори Манаслу.

Загиблу, як підтверджує її туристична компанія Shangri-La Nepal Trek, спершу спустили в розташування базового табору, а потім доправили до лікарні Катманду для можливого розтину.

В одній з останніх публікацій, розміщеної в Instagram, Хіларі Нельсон скаржилася, що зазнає труднощів під час поїздки до Непалу і не почувається "на Манаслу так само впевнено, як під час минулих пригод в атмосфері високих Гімалаїв".

Альпіністка у своєму мікроблозі розповіла, що сходження на гору, яке ускладнилося через погані погодні умови, змусило її тужити за рідним домом.

"Ці останні тижні по-новому перевірили мою стійкість. Постійний мусон з його безперервним дощем і вологістю змусив мене безнадійно тужити по дому. Переді мною стоїть завдання знайти спокій і натхнення в горах, коли вони постійно оповиті туманом", — писала Хіларі Нельсон у своєму Instagram за кілька днів до трагічної смерті у Гімалаях.

Журналісти також зазначають, що у день зникнення альпіністки на горі Манаслу сталося сходження лавини. Внаслідок інциденту загинув непальський гід та ще кілька спортсменів отримали різні поранення.

[ + – ] Альпіністка зі США Хіларі Нельсон загинула у Гімалаях

Хіларі Нельсон — альпіністка зі США, яка взяла участь у понад 40 гірськолижних експедиціях. Крім цього, екстремалка є першопрохідником лижного спуску з багатьох гірських вершин світу. Так, Хіларі Нельсон стала першою жінкою-альпіністкою у світі, якій вдалося підкорити дві 8000-метрові вершини Гімалаїв за одну 24-годинну експедицію. Зі своїм чоловіком Джимом Моррісоном екстремалка також здійснила перший історичний спуск на лижах з гори Лхоцзе.

Варто зазначити, що на початку вересня у бразильському національному парку Местрі Альваро сталася НС. Голий турист впав зі 100-метрової висоти в ущелину і зміг вижити. Постраждалого змогли дістати за допомогою кошика, який спустили з рятувального вертольота.

Також повідомлялося, що кілька десятків людей безвісти зникли в Андах. Група релігійних туристів вирушила підкорювати вершину гір на заході Венесуели, очікуючи на "зустріч" з Дівою Марією.