Голий турист вижив після падіння з висоти 100 метрів у горах Бразилії (фото)

Чоловіка діставали за допомогою кошика, спущеного в ущелину з вертольота ВПС. Згодом він не міг пояснити, чому виявився повністю роздягненим, але згадав, що до заповідника приїхав із друзями.

У Бразилії рятувальники були спантеличені, коли в національному парку Местрі Альваро їм довелося витягувати з ущелини голого молодика, який опинився на глибині ущелини близько 100 метрів. Про це повідомляє The Mirror.

Постраждалого помітив перехожий, який прийшов на крики про допомогу. Повідомляється, що 19-річний чоловік приїхав із сусіднього міста Віла-Велья.

Представники пожежного департаменту повідомили, що команда рятувальників виявила його в ущелині між двома скелями. Він не міг вибратися самостійно, і до нього не могли дістатися, тож у рятувальній операції задіяли гелікоптер.

"Ми знайшли його у важкодоступному місці, був ризик того, що він впаде будь-якої миті", — пояснив Пабло Енглі Маркес, який представляє бразильські ВПС.

[ + – ] У рятувальній операції брали участь ВПС

Постраждалого діставали за допомогою кошика, який спустили з вертольота на глибину 80-100 метрів.

[ + – ] Турист, який вижив на глибині ущелини

Турист-невдаха не міг пригадати, як він упав в ущелину та чому був голий, але сказав, що приїхав із друзями.

З ушкодженнями й ознаками переохолодження чоловіка доправили до лікарні Хайме Сантос Невес. Йому пощастило вижити, тому що багато інших випадків падіння в горах закінчувалися трагічно.

[ + – ] Кадри Національний парк Местра Альваро

У серпні 30-річний італієць Андреа Маццетті вирушив у похід зі своєю подругою на півночі Італії в муніципалітеті Ротцо (провінція Віченце). Перебуваючи біля краю урвища, він спробував дістати телефон, але втратив рівновагу та впав униз.

Нагадаємо, що керівництво французького муніципалітету Сен-Жерве-ле-Бен зобов'язало охочих піднятися на Монблан вносити похоронний депозит у розмірі 15 тис. євро, щоб покрити витрати на похорон і витрати, пов'язані з роботою рятувальників.

Раніше Фокус повідомляв, що бразильський рибалка вижив без їжі та води в океані, пропливши 450 кілометрів на холодильнику. При цьому чоловік не вмів плавати. А в Каліфорнії рибалка переплутав білу акулу з підводним човном. Блогер-рибалка зняв великого хижака з близького ракурсу. Він намагався рухатися повільно, щоб акула не сприйняла човен за свою здобич.