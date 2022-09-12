Голый турист выжил после падения с высоты 100 метров в горах Бразилии (фото)

Мужчину доставали с помощью корзины, спущенной в ущелье с вертолета ВВС. Впоследствии он не мог объяснить, почему оказался полностью раздетым, но вспомнил, что в заповедник приехал с друзьями.

В Бразилии спасатели были озадачены, когда в национальном парке Местре Альваро им пришлось вытаскивать из ущелья голого молодого человека, который оказался на глубине ущелья около 100 метров. Об этом сообщает The Mirror.

Пострадавшего заметил прохожий, который пришел на крики о помощи. Сообщается, что 19-летний мужчина приехал из соседнего города Вила-Велья.

Представители пожарного департамента сообщили, что команда спасателей обнаружила его в ущелье между двумя скалами. Он не мог выбраться самостоятельно, и к нему не могли добраться, поэтому в спасательной операции задействовали вертолет.

"Мы нашли его в труднодоступном месте, был риск того, что он упадет в любое мгновение", — пояснил Пабло Энгли Маркес, представляющий бразильские ВВС.

[ + – ] В спасательной операции участвовали ВВС.

Пострадавшего доставали с помощью корзины, которую спустили с вертолета на глубину 80-100 метров.

[ + – ] Выживший турист на глубине ущелья.

Незадачливый турист не мог вспомнить, как он упал в ущелье и почему был голым, но сказал, что приехал с друзьями.

С повреждениями и признаками переохлаждения мужчину доставили в больницу Хайме Сантос Невес. Ему повезло выжить, потому что многие другие случаи падений в горах заканчивались трагически.

[ + – ] Кадры национального парка Местре Альваро.

В августе 30-летний итальянец Андреа Маццетти отправился в поход со своей подругой на севере Италии в муниципалитете Ротцо (провинция Виченце). Находясь у края обрыва, он попытался достать телефон, но потерял равновесие и упал вниз.

Напомним, что руководство французского муниципалитета Сен-Жерве-ле-Бен обязало желающих подняться на Монблан вносить похоронный депозит в размере 15 тыс. евро, чтобы покрыть затраты на похороны и расходы, связанные с работой спасателей.

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