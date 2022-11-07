Завалило горами одежды. Как выглядит апокалипсис "быстрой моды" на берегах Африки (фото)

Одна из малоизвестных проблем Ганы — водные пути, которые завалены мусором из вещей мировых брендов.

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По состоянию на сегодняшний день у Африки много проблем. Но про некоторые из них говорят мало. Одна из таких – одежда. Быстрая мода буквально "давит" континент. Известные бренды типа H&M и Zara не перерабатывают использованную одежду, несмотря на обещания. В результате этого водные пути Ганы просто переполнены мусором из одежды, — пишет Daily Mail.

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Ежегодно в определенные части Африки приплывают миллионы вещей. Преимущественно это одежда, которую производят всем известные компании. Только один H&M ежегодно производит 3 миллиарда единиц одежды. В то же время компания перерабатывает всего 10%. Остальные единицы одежды оказываются в местах типа Аккры – столицы Ганы.

Горы одежды "мертвых белых людей" или obroni wawu, как ее называют местные, должны быть запрещены. Общины не выдерживают такого наплыва вещей. Кроме того, их качество слишком низкое, поэтому местные не могут их даже носить. Ситуацию усугубляет и Zara тоже. Только за год она производит 100 миллиардов единиц одежды, но перерабатывает всего 1%.

При изготовлении одежды компании тратят свое время и деньги на перепрофилирование. Поэтому обычно одежду отправляют в другие места. Таким образом могут образовываться целые побережья из вещей низкого качества, как в Гане. Одежда прибывает сюда из Великобритании, Австралии, Северной Америки и Европы. Только в город Аккра попадает 15 миллионов вещей из упомянутых стран.

Ситуация усугубляют мировые тенденции тоже. Ежегодно компании мира производят 100 миллиардов единиц одежды. Это приводит к экологическому коллапсу, ведь большая половина из изготовленного сжигается или попадает на свалку. Если взять обычного американца с уровнем дохода, то он один выбрасывает около 70 кг текстиля в год. И уровень потребления в стране будет только расти.

На Африку ситуация оказывает не только экологическое влияние. Горы мусора с одежды влияют на уровень продаж внутри страны. В частности, из-за наплыва дешевой одежды местные бренды не могут производить собственные вещи. Некоторые владельцы африканских брендов даже указывают, что это новая форма неоколониализма.

Наложить вето на импорт дешевой одежды пробовали еще в 2015 году. Тогда представители ЕАС – Восточноафриканского сообщества хотели снизить наплыв с помощью петиции. Однако она не прошла. По разным данным, под давлением США ее отозвали.

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