Люксовый теплый пол. В Германии нашли 2000-летнюю виллу, которая опередила свое время (фото)

Найденный в Баварии артефакт является прототипом всех современных систем отоплений — от частных домов до общественных бань.

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Камбодунум – старейший исторический город в Германии, демонстрирующий римское величие. Раньше это место украшали общественные храмы и бани. Однако недавно археологи во время раскопок здесь обнаружили виллу с подогревом пола, — пишет Ancient Origins.

Камбодунум появился в ХV г. до н. Тогда римский император Нерон вместе с братом Тиберием уничтожили кельтское поселение. Сегодня его остатки лежат под городом Кэмптен в Баварии. В то же время, в римский период здесь был главный центр региональных властей.

При раскопках в Археологическом парке Камбодунум обнаружили римскую виллу с "теплым полом". Также археологи обнаружили термальную ванну. Стены были украшены всевозможными фресками. На этой территории раньше было немало каменных построек латенского периода.

Эта вилла является одной из самых старых, когда-либо обнаруженных в Германии. Ученые выяснили, что дом был оборудован уникальной системой теплого пола. В римское время она была известна как "гипокауст". Это предшественник всех современных систем отопления. Так названные гиппокаусты производили теплую воду и горячий воздух. Это все проходило через трубы и позволяло подогревать подогу.

Фото: Ancient Origins

Также была серия труб в стенах. Через них также проходил горячий воздух. Таким образом, обогревали верхние этажи. Постепенно такие системы начали массово использоваться в общественных банях Средиземноморья. Кое-где они были и в частных домах.

Известно, что греческий географ Страбон упоминал город кельтских эстионов под названием Камбодунон. Однако никаких археологических доказательств в Кемптене никто не нашел. Расцветать эту местность начали в I в. нашей эры из-за стратегических преимуществ расположения.

Напомним, ранее Фокус писал о редких украшениях, которые нашли в Омане.