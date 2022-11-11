Возрастом 13 тысяч лет. В Америке археологи обнаружили самое древнее человеческое тело

Последние находки показывают, что уже тысячи лет назад люди могли пересекать океан с помощью каноэ.

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Америка – довольно молодая нация. История людей на этом континенте не так уж длинна. Homo Sapiens эволюционировал в Африке. Долгое время люди оставались там, а только потом стали мигрировать в Европу, Азию и Америку. Но как люди пересекли океан?

Доминирующая теория говорит о пересечении своеобразного сухопутного моста между Аляской и Россией. Однако по другой версии люди использовали каноэ и теперь появились дополнительные доказательства этого, — пишет Grunge.

Эту теорию смогли подтвердить в ХХ веке. В 1950-х годах археологи обнаружили скелетные останки на острове у побережья Калифорнии. В своих кругах историки их прозвали "Человек из Арлингтон-Спрингс".

Кости находились достаточно глубоко – 13 метров от поверхности. Поэтому археолог Фил К. Орр, руководивший раскопками, предположил, что у них возраст около десяти тысяч лет. Долгое время не могли определить их точный возраст. Только в 1987 году человечество разработало радиоуглеродные методы должным образом. Тогда удалось выяснить, что возраст останков 13 000 лет.

Считается, что кости являются самыми древними из когда-либо найденных на территории Америки. Ученым преимущественно попали в руки только бедренные останки. Полного скелета не было. Кроме того, останки были не в лучшей форме. Но ученым удалось выяснить, что они принадлежали женщине.

Повторные исследования с 2006 года имели цель найти больше деталей. Сегодня известно, что раньше человек из Арлингтон-Спринг жил отдельной жизнью. На острове Санта-Роза когда-то было гораздо больше суши. Многое поглотил океан. На этой территории бывший человек охотился на уникальных животных. Один из самых известных видов – карликовый мамонт.

Остальные останки пытаются найти на острове даже сегодня. Однако все пока безуспешно. Пока согласно теории миграционного моста считают, что люди начали прибывать в Америку двадцать тысяч лет назад.

Возможно, археологам удастся обнаружить более старые фрагменты скелетов или костей. Это поможет подтвердить эту теорию.

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