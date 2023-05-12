Находка через века: в Эссексе найден зуб доисторической акулы в возрасте 20 млн лет

По данным экспертов, зубы крупнейшей доисторической акулы встречаются крайне редко на территории Великобритании. Мегалодон исчез примерно 3 миллиона лет назад из-за изменений в климате и конкуренции.

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На пляже Уолтон-он-Наз в графстве Эссекс, Великобритания, 12-летняя школьница обнаружила огромный зуб, размером с ладонь. По словам тети девочки, они нашли зуб мегалодона, крупнейшей в истории земли акулы. Школьница и ее тетя уже давно увлекаются сбором акульих зубов и имеют целую коллекцию, однако в ней не было зуба мегалодона. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые считают, что мегалодон — самая крупная акула, которая когда-либо жила на Земле, могла достигать длины около 18 метров, а ее челюсти, усыпанные 276 зубами, которые были острые как бритвы, могли сжиматься с силой до 180 000 ньютонов.

Предположительно, мегалодон появился в Мировом океане около 20 миллионов лет назад и исчез примерно 3 миллиона лет назад из-за изменений в климате и конкуренции.

Согласно заявлению Эммы Бернард, представителя Музея естественной истории, зубы крупнейшей доисторической акулы встречаются крайне редко на территории Великобритании, поскольку их можно найти преимущественно в Юго-Восточных США, Марокко и Австралии.

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