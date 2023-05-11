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Технології та наука

Подарунок від найбільшої акули у світі. 12-річна школярка знайшла на пляжі зуб віком 20 млн років

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Фото: Pen News/Sophie Freestone | Зуб мегалодон знайшли на пляжі Уолтон-он-Наз

Дослідники вважають, що колись він належав одному з найбільших хижаків, які тримали в страху мешканців океану.

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12-річна Сідні Рут прогулювалася пляжем Уолтон-он-Наз (Ессекс, Великобританія), коли помітила щось, що привернуло її увагу — на очі дівчинці попався зуб, досить великий, щоб майже повністю покрити людську долоню, пише Daily Mail.

Разом із дівчинкою на пляжі була її тітка, Софі Фрістоун, яка одразу впізнала знахідку — це було ні що інше, як зуб мегалодон — найбільша акула у світі, яка колись жила на Землі. За словами 29-річної Софі, "полювання за акулячими зубами" їх із племінницею хобі — вдома у них стоїть ціла банка із зубами різних розмірів, проте вони завжди мріяли знайти "мегазуб".

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Схоже, цього разу фортуна справді посміхнулася їм. Софі зазначає, що зуб мегалодону виявила Сідні, коли гуляла пляжем — скам'янілість просто лежала біля однієї зі скель. Поглянувши на розміри зуба, можна уявити, яких неймовірних розмірів досягали ці гігантські доісторичні хижаки.

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Мегалодон жив на землі мільйони років тому і досягав завдовжки 18 метрів.
Фото: Pen News/Mary Parrish

Дослідники вважають, що мегалодон міг досягати близько 18 метрів у довжину, а його потужні щелепи могли завдавати ударів із силою до 180 000 ньютонів, що в 10 разів більше, ніж у найбільшої відомої білої акули. У їхній величезній пащі було 276 зубів, які буквально розривали здобич на шматки.

Вчені вважають, що мегалодон вперше з'явився у Світовому океані близько 20 мільйонів років тому і вимер приблизно 3 мільйони років тому. Дослідники вважають, що причиною вимирання стали зміни клімату та конкуренція в океані.

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Зуб мегалодон знайшла 12-річна Сідні
Фото: Pen News/Sophie Freestone

За словами Емми Бернард з Музею природної історії сказала, зуби мегалодон у Великій Британії надзвичайно рідкісні, а Уолтон-он-Наз одне з небагатьох місць, де їх можна знайти. Найчастіше зуби доісторичних гігантів можна знайти на південному сході США, Марокко та Австралії.

Раніше Фокус писав про битву Мегалодон проти T. Rex: вчені розповіли, хто б переміг у самій кривавій битві гігантів Землі.