Мегалодон проти T. Rex: учені розповіли, хто б переміг у найкривавішій битві гігантів Землі

Дослідники порівняли силу, швидкість та розміри двох доісторичних гігантів.

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У новому трейлері "Мег 2: Траншея" показано фрагмент доісторичної битви гігантів: гігантська акула мегалодон пожирає тиранозавра. Це викликало суперечки про те, що сталося б насправді, якби ці два доісторичні гіганти Землі насправді зустрілися на полі бою. І у дослідників є відповідь, пише Daily Mail.

Термін життя

Мегалодон, що в перекладі означає "великий зуб", розсікав в океані між 23 і 2,6 мільйони років тому, у міоценову та пліоценову доби кайнозойської ери. Ці гіганти досягали приблизно 20 метрів завдовжки й важили майже 100 000 кілограмів.

У 2022 році вчені провели дослідження і з'ясували, що великі білі акули перевершують мегалодон у їжі, попри те, що їх розміри втричі менші. Імовірними причинами зникнення доісторичних гігантських акул вважаються зміни клімату та конкуренція за їжу з іншими великими хижаками в океані.

T. Rex тинявся Землею в період між 68 і 66 мільйонами років тому, в пізньому крейдяному періоді. Тиранозаври були одним з останніх видів динозаврів, що існували до масового вимирання, яке стерло з лиця Землі більшість доісторичних видів.

Враховуючи це, вчені сходяться на думку, що ці два гіганти навряд чи могли перетнутися де-небудь віч-на-віч і вступити в кровожерливу сутичку.

За словами геолога з Принстона Денні Сігмана, якби мегалодон усе ще існував і розсікав у сучасному океані, це повністю змінило б нашу взаємодію з морським середовищем. Однак ми цілком можемо уявити собі вигаданий сценарій, де ці два люті гіганти все ж таки зустрілися.

Середовище проживання

Дослідники зазначають, що скам'янілості мегалодона було знайдено на всіх континентах, крім Антарктиди, а також в океанах по всьому світу. Це дозволяє припустити, що ці доісторичні хижаки буквально жили всюди. Вони також адаптувалися до різного морського довкілля: від мілководдя в прибережних водах і до найглибших місць океану.

Під час багатьох досліджень вчені проаналізували ізотопи азоту в зубах мегалодона і дійшли висновку, що він, ймовірно, знаходився вгорі харчового ланцюга — тобто буквально поїдав найлютіших хижаків океану, зокрема й інших мегалодонів.

Аналіз зубів доісторичної акули також свідчить, що її зуби ідеально підходили для того, щоб наносити смертельні укуси й розривати плоть. Також відомо, що мегалодон мав потужну силу укусу, яка дозволяла йому прокушувати товстий жир і навіть кістки.

Як й інші акули, мегалодон покладався на свої зябра для вилучення кисню з води під час плавання, тому не міг вижити на відкритому повітрі протягом тривалого часу. Проте він міг час від часу виринати на поверхню, щоб дихати чи харчуватися здобиччю на поверхні.

T. Rex же ж мешкав у тій частині світу, яка сьогодні є континентом Північної Америки, а його скам'янілості були виявлені в різних регіонах США та Канади. Минулого року вченим вдалося виявити скам'янілості тиранозавра, дослідження його масивних щелеп і зазубрених зубів показало, що він міг легко прокушувати кістки та розривати на частини навіть найбільших тварин.

Ще одними доказами дуже широкого раціону є вміст його шлунка, і навіть сліди укусів на кістках інших динозаврів. Водночас відомо, що тиранозаври були наземними тваринами, які не були пристосовані до плавання і дихання під водою, а тому шансів на те, що вони могли б зустрітися з мегалодоном у його звичному середовищі, просто немає.

Однак дослідження показують, що обидва доісторичні гіганти були дуже підготовлені до того, щоб розривати й поїдати навіть найбільших особин.

Порівняння мегалодон та тиранозавра Фото: Daily Mail

Розмір, сила та швидкість

Отже, головне питання залишається відкритим: хто з цих доісторичних гігантів міг би перевершити іншого фізично, якби вони все ж таки коли-небудь зустрілися?

Максимальний розмір мегалодона все ще викликає безліч суперечок, тому що його скелет переважно складається з хрящів, а не кісток. У 2021 році дослідження показало, що ці гіганти, ймовірно, могли досягати в довжину близько 20 метрів.

За даними дослідників, T. Rex міг досягати близько 12 метрів завдовжки й близько 4 метрів заввишки, що значно менше розмірів мегалодон. Вчені вважають, що тиранозаври важили від 5 до 7 тисяч кілограмів, проте дослідження минулого року показує, що їхня максимальна вага, ймовірно, могла досягати близько 15 000 кілограмів.

У 2022 році вчені з Бельгії просканували скам'янілі хребці мегалодона, що дозволило створити її 3D-модель та оцінити вагу. Вчені припускають, що вага мегалодона могла в чотири рази перевищувати вагу тиранозавра і сягати трохи понад 60 000 кілограмів. Втім, інші дослідження припускають, що максимальна вага мегалодон могла сягати близько 100 000 кг.

Дослідники вважають, що доісторична акула могла плисти зі швидкістю 4,8 км/год, тоді як тиранозавр міг пересуватися суходолом зі швидкістю близько 4,6 км/год. Обсяг шлунка мегалодона досягав майже 10 000 літрів, що давало можливість проковтнути здобич довжиною до 8 метрів. Простими словами, доісторична акула цілком могла проковтнути цілу косатку, але їй навряд чи вдалося б проковтнути цілого тиранозавра.

Знаменитому мисливцеві за скам'янілістю знадобилося два десятиліття, щоб реконструювати щелепу мегалодона, яка сягає 3,4 метри завширшки та 2,7 метрів заввишки. Передбачається, що в пащі мегалодона знаходилося близько 276 зубів завдовжки майже 20 см, а сила його укусу сягала 108,5-182 тисячі ньютонів.

У пащі ж тиранозавра було до 60 зубів, довжина яких сягала близько 30 сантиметрів. Вони розташовувалися в щелепі близько 1,2 метра і завдавали ударів із силою до 34,5 тисяч ньютонів.

Фінал битви Мегалодон VS T. Rex

Отже, підбиваючи підсумки цього дослідження вчені сходяться на думці, що якби тиранозавру коли-небудь довелося зустрітися віч-на-віч з мегалодоном, у нього просто не було б шансів перемогти в цій сутичці.

Однак нещодавнє дослідження Університету Вандербільта показує, що у T. Rex могла бути така ж кількість мозкових нейронів, як і у сучасних приматів. Цілком імовірно, що навіть якби вони існували одночасно, йому цілком вистачило б мізків триматися якомога далі від пляжу, де він міг зустрітися з величезною доісторичною акулою.

Раніше Фокус писав про те, що в Атлантиці ехолокатор виявив 15-метрове чудовисько, схоже на мегалодона: що це було.