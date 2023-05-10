Мегалодон против T. Rex: ученые рассказали, кто победил бы в самой кровавой битве гигантов Земли

Исследователи сравнили силу, скорость и размеры двух доисторических гигантов.

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В новом трейлере "Мег 2: Траншея" показан фрагмент доисторической битвы гигантов: гигантская акула мегалодон пожирает тираннозавра. Это побудило разговоры о том, что произошло бы на самом деле, если бы эти два доисторических гиганта Земли в действительности встретились на поле боя. И у исследователей есть ответ, пишет Daily Mail.

Срок жизни

Мегалодон, что в переводе означает "большой зуб", рассекал в океане между 23 и 2,6 миллиона лет назад, в миоценовую и плиоценовую эпохи кайнозойской эры. Эти гиганты достигали около 20 метров в длину и весили порядка 100 000 килограммов.

В 2022 году ученые провели исследование и выяснили, что большие белые акулы превосходят мегалодон в еде, несмотря на то, что их размеры втрое меньше. Вероятными причинами исчезновения доисторических гигантских акул считаются изменения климата и конкуренция за пищу с другими крупными хищниками в океане.

T. Rex бродил по Земле в период между 68 и 66 миллионами лет назад, в позднем меловом периоде. Тираннозавры были одним из последних видов динозавров, существовавших до массового вымирания, которое стерло с лица Земли большинство доисторических видов.

Исходя из этого, ученые сходятся во мнение, что эти два гиганта едва ли могли пересечься где-либо лицом к лицу и вступить в кровожадную схватку.

По словам геолога из Принстона Дэнни Сигмана, если бы мегалодон все еще существовал и рассекал в современном океане, это полностью изменило бы наше взаимодействие с морской средой. Однако мы вполне можем представить себе вымышленный сценарий, где эти два свирепых гиганта все же встретились.

Среда обитания

Исследователи отмечают, что окаменелости мегалодона были найдены на всех континентах, кроме Антарктиды, а также в океанах по всему миру. Это дает возможность предположить, что эти доисторические хищники буквально жили повсюду. Они также адаптировались к различным морским средам обитания: от мелководья в прибрежных водах и до самых глубоких мест океана.

В ходе множества исследований ученые проанализировали изотопы азота в зубах мегалодона и пришли к выводу, что он, вероятно, находился вверху пищевой цепи — то есть буквально поедал самых свирепых хищников океана, в том числе и других мегалодонов.

Анализ зубов доисторической акулы также свидетельствует о том, что ее зубы идеально подходили для того, чтобы наносить смертельные укусы и разрывать плоть. Также известно, что мегалодон обладала мощной силой укуса, которая позволяла ей прокусывать толстый жир и даже кости.

Как и другие акулы, мегалодон полагался на свои жабры для извлечения кислорода из воды во время плавания, поэтому не мог выжить в воздухе в течение длительного периода времени. Тем не менее он мог время от времени всплывать на поверхность, чтобы дышать или питаться добычей на поверхности.

T. Rex же обитал в той части мира, которая сегодня является континентом Северной Америки, а его окаменелости были обнаружены в разных регионах США и Канады. В прошлом году ученым удалось обнаружить окаменелости тираннозавра, исследование его массивных челюстей и зазубренных зубов показало, что он мог легко прокусывать кости и разрывать на части даже самых крупных животных.

Еще одними доказательствами весьма обширного рациона являются содержимое его желудка, а также следы укусов на костях других динозавров. В то же время известно, что тираннозавры были наземными животными, которые не были приспособлены к плаванию и дыханию под водой, а потому шансов на то, что они могли бы встретиться с мегалодон в его привычной среде обитания попросту нет.

Однако исследования показывают, что оба доисторических гиганта были весьма подготовлены к тому, чтобы разрывать и поедать даже самых крупных особей.

Сравнение мегалодон и тираннозавра Фото: Daily Mail

Размер, сила и скорость

Итак, главный вопрос остается открытым: кто из этих доисторических гигантов мог бы превзойти другого физически, если бы они все же когда-нибудь встретились?

Максимальный размер мегаладон все еще вызывает множество споров, так как его скелет в основном состоит из хрящей, а не костей. В 2021 году исследование показало, что эти гиганты, вероятно, могли достигать в длину порядка 20 метров.

Согласно данным исследователей, T. Rex мог достигать около 12 метров в длину и порядка 4 метров в высоту, что значительно меньше размеров мегаладон. Ученые считают, что тираннозавры весили от 5 до 7 тысяч килограммов, однако исследование прошлого года показывает, что их максимальный вес, вероятно мог достигать около 15 000 килограмм.

В 2022 году ученые из Бельгии отсканировали окаменевшие позвонки мегалодон, что позволило создать ее 3D-модель и оценить вес. Ученые предполагают, что вес мегаладон мог в четыре раза превышать вес тираннозавра и достигать чуть более 60 000 килограмм. Впрочем, другие исследования предполагают, что максимальный вес мегалодон мог достигать около 100 000 кг.

Исследователи полагают, что доисторическая акула могла плыть со скоростью в 4,8 км/ч, тогда как тираннозавр мог передвигаться по суше со скоростью около 4,6 км/ч. Объем желудка мегалодон достигал почти 10 000 литров, что давало ему возможность проглотить добычу длиной до 8 метров. Простыми словам, доисторическая акула вполне могла проглотить косатку целиком, но ей едва ли удалось бы проглотить целого тираннозавра.

Знаменитому охотнику за окаменелостями потребовалось два десятилетия, чтобы реконструировать челюсть мегалодона, которая достигает 3,4 метра в ширину и 2,7 метра в высоту. Предполагается, что в пасти мегалодона находилось около 276 зубов длиной почти 20 см, а сила его укуса достигала 108,5-182 тысяч ньютонов.

В пасти же тираннозавра находилось до 60 зубов, длина которых достигала около 30 сантиметров. Они располагались в челюсти около 1,2 метров и наносили удары с силой до 34,5 тысячи ньютонов.

Финал битвы Мегалодон VS T. Rex

Итак, подводя итоги данного исследования ученые сходятся во мнении, что если бы тираннозавру когда-либо пришлось встретиться лицом к лицу с мегалодон, у него бы попросту не было шансов победить в этой схватке.

Однако недавнее исследование Университета Вандербильта показывает, что у T. Rex могло быть такое же количество мозговых нейронов, как и у современных приматов. Вполне вероятно, что даже если бы они существовали в одно время, ему вполне хватило бы мозгов держаться подальше от пляжа, где он мог встретиться с гигантской доисторической акулой.

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