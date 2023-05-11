Подарок от самой большой акулы в мире. 12-летняя школьница нашла на пляже зуб возрастом 20 млн лет

Исследователи считают, что некогда он принадлежал одному из самых больших хищников, державших в страхе обитателей океана.

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12-летняя Сидни Рут прогуливалась по пляжу Уолтон-он-Наз (Эссекс, Великобритания), когда заметила нечто, что привлекло ее внимание — на глаза девочке попался зуб, достаточно большой, чтобы почти полностью покрыть человеческую ладонь, пишет Daily Mail.

Вместе с девочкой на пляже была ее тетя, Софи Фристоун, которая сразу узнала находку — это было не что иное, как зуб мегалодон — самой большой акулы в мире, которая когда-либо жила на Земле. По словам 29-летней Софи, "охота за акульими зубами" их с племянницей хобби — дома у них стоит целая банка с зубами разных размеров, однако они всегда мечтали найти "мегазуб".

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Похоже, на этот раз удача действительно улыбнулась им. Софи отмечает, что зуб мегалодона обнаружили Сидни, когда гуляла по пляжу — окаменелость попросту лежала у одной из скал. Взглянув на размеры зуба, можно представить каких невероятных размеров достигали эти гигантские доисторические хищники.

Мегалодон жил на земле миллионі лет назад и достигал в длину 18 метров Фото: Pen News/Mary Parrish

Исследователи считают, что мегалодон мог достигать порядка 18 метров в длину, а его мощные челюсти могли наносить удары с силой до 180 000 ньютонов, что в 10 раз больше, чем у самой большой известной белой акулы. В их огромной пасти помещалось 276 зубов, которые буквально разрывали добычу на куски.

Ученые считают, что мегалодон впервые появился в Мировом океане около 20 миллионов лет назад и вымер примерно 3 миллиона лет назад. Исследователи полагают, что причиной вымирания стали изменения климата и конкуренция в океане.

Зуб мегалодон обнаружила 12-летняя Сидни Фото: Pen News/Sophie Freestone

По словам Эммы Бернард из Музея естественной истории сказала, зубы мегалодон в Великобритании чрезвычайно редки, а Уолтон-он-Наз одно из немногих мест, где их можно найти. Чаще всего зубы доисторических гигантов можно найти на юго-востоке США, в Марокко и Австралии.

Ранее Фокус писал о битве Мегалодон против T. Rex: ученые рассказали, кто победил бы в самой кровавой битве гигантов Земли.