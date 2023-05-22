Сорвалась с поводка: девушка упала с обрыва и умерла, пытаясь поймать собаку

18-летняя девушка погибла после падения со скалы в Девоне. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и береговой охраны, но, к сожалению, спасти подростка не удалось.

Related video

В Великобритании 18-летняя девушка-подросток трагически погибла, упав со скалы в Девоне. Полиция прибыла на пляж возле бухты Хоуп после сообщения о найденном теле женщины. Об этом пишет The Mirror.

Шокирующий инцидент произошел в пятницу днем, береговая охрана была предупреждена о девочке примерно в 15:45. Они подтвердили, что на место происшествия были направлены спасательные команды из Бигбери и Кингсбриджа, независимая спасательная лодка из Хоуп Коув и вертолет береговой охраны из Ньюквея, а также бригады скорой помощи.

Примерно через час они сообщили полиции Девона и Корнуолла о случившемся, и было установлено, что подросток погиб на месте происшествия.

Ее ближайшие родственники были проинформированы.

Полиция не считает смерть подозрительной, но расследование продолжается. Об этом сообщил представитель полиции Девона и Корнуолла.

Полиция не считает смерть подозрительной, но расследование продолжается Фото: The Mirror

По сообщениям полиции Южного Хэмса, девушка выгуливала собаку со своим парнем. Животное сорвалось с поводка и начало преследовать кролика. Когда она попыталась остановить собаку то споткнулась и упала.

Сообщения в социальных сетях говорят о том же, но эти подробности пока не подтверждены.

Ранее Фокус писал, что на Гавайях рыбак сумел отбиться от акулы, принявшую лодку за тюленя. Атака была настолько молниеносной, что мужчине показалось будто в него врезалось другое судно.

Также сообщалось, что четверо детей 17 дней выживали в джунглях после авиакатастрофы. Колумбийские власти направили более 100 солдат с собаками-ищейками на поиски детей, которые летели в самолете, разбившемся в Амазонии, в результате чего погибли трое взрослых.