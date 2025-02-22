Не знал, что ждет его на глубине: дайвер показал встречу с огромной белой акулой (видео)

Во время погружения Йохан Потгитер достиг нужной глубины и огляделся. В этот момент он неожиданно увидел рядом с собой огромную белую акулу. Попытавшись отпугнуть хищника, мужчина заметил, что тот продолжает плыть за ним.

Related video

В сети набирает популярность пугающее видео, на котором дайвер Йохан Потгитер сталкивается с одной из самых опасных хищниц океана – большой белой акулой. Ролик, опубликованный на официальном YouTube-канале GoPro, вошел в подборку "GoPro: Top 10 Scariest Moments" и вызвал бурное обсуждение среди зрителей.

Во время погружения Потгитер достиг необходимой глубины и осмотрелся, когда внезапно заметил огромную белую акулу, плывущую рядом. Испуганный дайвер попытался прогнать хищника криками и резкими движениями, но, поднявшись на поверхность, обнаружил, что акула последовала за ним и начала кружить вокруг.

Йохан крикнул команде на лодке предупреждение: "Белая, белая!" – и поспешил выбраться из воды. Вернувшись на борт, он с явным облегчением произнес: "Она чуть не съела меня".

Дайвер внезапно заметил огромную белую акулу, плывущую рядом Фото: YouTube

Видео мгновенно вызвало волну обсуждений среди пользователей, которые делились своими страхами и переживаниями.

"Большая белая — это что-то из кошмаров! Как быстро она появляется!", "Мужчине очень повезло. Последний кадр – просто жуть", — писали они.

Издание Lad Bible отмечает, что большая белая акула считается одной из самых опасных хищных рыб в мире, достигая длины до 6 метров. Встречи с ней в дикой природе крайне редки, но, как показал этот случай, могут быть по-настоящему пугающими.

Ранее Фокус сообщал, что рыбак около часа боролся с гигантской 90 килограммовой акулой. Гастон Зукко забросил снасти на расстояние 310 метров в море с помощью беспилотника. В качестве наживки он использовал кефаль. Опытные лодочники подсказали рыболову идеальное место для ловли крупной добычи.

Также стало известно, со смертоносной хищницей расправилось "загадочное существо". Тушу огромной белой акулы обнаружили на юго-востоке Австралии в октябре 2023 года. Количество и характер ран, которые были на ее теле, тогда озадачили ученых.