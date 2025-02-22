Не знав, що чекає на нього на глибині: дайвер показав зустріч із величезною білою акулою (відео)

Під час занурення Йохан Потгітер досяг потрібної глибини і озирнувся. У цей момент він несподівано побачив поруч із собою величезну білу акулу. Спробувавши відлякати хижака, чоловік помітив, що той продовжує плисти за ним.

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У мережі набирає популярності лячне відео, на якому дайвер Йохан Потгітер стикається з однією з найнебезпечніших хижачок океану — великою білою акулою. Ролик, опублікований на офіційному YouTube-каналі GoPro, увійшов до добірки "GoPro: Top 10 Scariest Moments" і викликав бурхливе обговорення серед глядачів.

Під час занурення Потгітер досяг необхідної глибини й озирнувся, коли раптово помітив величезну білу акулу, що пливе поруч. Переляканий дайвер спробував прогнати хижака криками та різкими рухами, але, піднявшись на поверхню, виявив, що акула пішла за ним і почала кружляти навколо.

Йоган крикнув команді на човні попередження: "Біла, біла!" — і поспішив вибратися з води. Повернувшись на борт, він з явним полегшенням вимовив: "Вона мало не з'їла мене".

Дайвер раптово помітив величезну білу акулу, що пливе поруч Фото: YouTube

Відео миттєво викликало хвилю обговорень серед користувачів, які ділилися своїми страхами й переживаннями.

"Велика біла — це щось із кошмарів! Як швидко вона з'являється!", "Чоловікові дуже пощастило. Останній кадр — просто жах", — писали вони.

Видання Lad Bible зазначає, що велика біла акула вважається однією з найнебезпечніших хижих риб у світі, досягаючи довжини до 6 метрів. Зустрічі з нею в дикій природі вкрай рідкісні, але, як показав цей випадок, можуть бути по-справжньому лякаючими.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка близько години боровся з гігантською 90 кілограмовою акулою. Гастон Зукко закинув снасті на відстань 310 метрів у море за допомогою безпілотника. Як наживку він використовував кефаль. Досвідчені човнярі підказали рибалці ідеальне місце для лову великої здобичі.

Також стало відомо, зі смертоносною хижачкою розправилася "загадкова істота". Тушу величезної білої акули виявили на південному сході Австралії в жовтні 2023 року. Кількість і характер ран, які були на її тілі, тоді спантеличили вчених.