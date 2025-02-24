Ніхто не мав побачити: камера впала в прірву під лід в Антарктиді (відео)

Дослідник Остін Картер провів 75 днів на полюсі, вивчаючи найдавніші крижані пласти на планеті. У своєму відео він демонструє свердловину глибиною 93 метри.

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В інтернеті знову набирає популярності відео, зняте в одному з найзагадковіших місць на Землі — в Антарктиді. Ролик, опублікований кандидатом наук Остіном Картером, зібрав понад 21,9 мільйона переглядів і 2,6 мільйона лайків, заворожуючи глядачів кадрами з глибин стародавнього льоду. Він поділився ним у TikTok.

Картер, співпрацюючи з Центром дослідження старого льоду (COLDEX), провів 75 днів в Антарктиді, вивчаючи найдавніші крижані пласти на планеті. У своєму відео він демонструє свердловину глибиною 93 метри, пробурену в районі Аллан-Гіллз — місці, де було знайдено найстаріший лід на Землі. Мета дослідження — розкрити таємниці кліматичної історії нашої планети.

Опустивши камеру в крижаний тунель, вчені зафіксували зачаровують кадри, що створюють ілюзію подорожі через гравітаційну червоточину. Наприкінці спуску камера досягла снігового шару, що покриває скелю.

Відео викликало жвавий відгук у соцмережах. Один із користувачів жартома зазначив: "Уявляю, скільки коштує келих віскі з льодом віком 2,7 мільйона років". Інші зізналися, що кадри викликали в них тривожні відчуття.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер показав зустріч із величезною білою акулою. Під час занурення Йохан Потгітер досяг потрібної глибини й озирнувся. У цей момент він несподівано побачив поруч із собою величезну білу акулу. Спробувавши відлякати хижака, чоловік помітив, що той продовжує плисти за ним.

Також стало відомо, що зі смертоносною хижачкою розправилася "загадкова істота". Тушу величезної білої акули виявили на південному сході Австралії в жовтні 2023 року. Кількість і характер ран, які були на її тілі, тоді спантеличили вчених.