Крижані хвилі: відео рідкісного природного явища зібрало мільйони переглядів

Відео феномена було знято на гірському озері в США.

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Понад 9 мільйонів переглядів зібрало відео рідкісного природного явища, що закарбувало застиглі брижі на озері в горах. Вчені пояснили, за яких умов може утворитися такий оригінальний крижаний малюнок. Про це пише Newsweek.

Лід застиг у вигляді хвиль

Кліп був опублікований користувачем @yoshi_bell і набрав 9,5 мільйона переглядів. Підпис до відео свідчить: "Моя улюблена частина зими — замерзлі брижі на льоду".

Відео показує замерзлі хвилі, що утворилися на поверхні гірського озера на тлі гір під яскравим синім небом. На деяких ближчих кадрах видно застиглі в льоду бульбашки повітря.

"Зазвичай замерзання — досить повільний процес, унаслідок якого такі перехідні явища, як брижі, згладжуються. Але за правильних умов навіть брижі можуть з часом замерзнути", — пояснила Ніколь Шарп, інженер аерокосмічної галузі з Денвера, штат Колорадо.

Згідно з повідомленням Асоціації університетських космічних досліджень (USRA) про брижі на крижаній воді, що спостерігалися поблизу гори Монаднок у Нью-Гемпширі в січні 2006 року, брижі являють собою "смугастий малюнок хвилеподібних збурень", які зазвичай виникають у рідинах, але можуть виникати і в твердих тілах.

Зазначається, що таке явище можна спостерігати в місцевості, де буває дуже холодно взимку і водночас дуже вітряно, наприклад, таке саме явище спостерігали на озері Абрахам взимку 2025 року в штаті Альберта, Канада.

Нагадаємо, в інтернеті також набирає популярності відео, зняте в одному з найзагадковіших місць на Землі — в Антарктиді. Вчені опустили камеру в свердловину глибиною 93 метри, пробурену в районі Аллан-Гіллз — місці, де було знайдено найстаріший лід на Землі.