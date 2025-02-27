Мужчина увидел в замерзшем озере посреди гор нечто непостижимое (фото, видео)

В кадре можно увидеть замерзшие волны на фоне гор под ярко-синим небом. Среди больших глыб льда виднеются пузырьки воздуха, замерзшие под самой поверхностью.

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Путешественник отправился на прогулку высоко в горы и увидел там нечто необычное — ледяные волны на замерзшем озере. Видео, на котором зафиксировано удивительное явление, мгновенно стало вирусным, собрав 9,5 миллиона просмотров, множество лайков и комментариев в TikTok.

"Моя любимая часть зимы — замерзший лед", — отметил автор в описании к ролику с загадочной музыкой за кадром, вызвав оживленную дискуссию в разделе комментариев.

Объяснение ученых

В кадре можно увидеть замерзшие волны на фоне гор под ярко-синим небом. Среди больших глыб льда виднеются пузырьки воздуха, замерзшие под самой поверхностью.

Замерзшее озеро в горах Фото: TikTok

"Обычно замерзание является достаточно медленным процессом, поэтому волны сглаживаются, но при определенных условиях они таки могут застыть", — объясняет в блоге на своем веб-сайте Николь Шарп, аэрокосмический инженер из Денвера (Колорадо, США).

Реакция людей

Зрители TikTok были поражены застывшими волнами, зафиксированными в вирусном клипе.

"О, я не знал, что такое существует. Это выглядит так очаровательно", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Застыть в движении — это какое-то безумие";

Третий прокомментировал: "Это так необычно. Хотел бы я побывать там".

Напомним, ранее Фокус писал, что расположенный на живописном юге Корсики старинный французский городок Бонифачо с его впечатляющей средневековой цитаделью, известной как "Город скал", в скором будущем стоит перед угрозой полного исчезновения.

Мы также исследовали уникальную подводную формацию в Атлантическом океане — гидротермальное поле под названием "Затерянный город". Эта чрезвычайная экосистема, не имеющая аналогов на нашей планете, является домом для многочисленных и разнообразных форм жизни.