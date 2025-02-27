Чоловік побачив у замерзлому озері посеред гір дещо незбагненне (фото, відео)
У кадрі можна побачити замерзлі хвилі на тлі гір під яскраво-синім небом. Серед великих брил льоду видніються бульбашки повітря, що замерзли під самісінькою поверхнею.
Мандрівник вирушив на прогулянку високо у гори й побачив там дещо незвичне — крижані хвилі на замерзлому озері. Відео, на якому зафіксовано дивовижне явище, миттєво стало вірусним, зібравши 9,5 мільйона переглядів, безліч вподобайок та коментарів у TikTok.
"Моя улюблена частина зими — замерзлі брижі льоду", — зазначив автор в описі до ролика із загадковою музикою за кадром, викликавши жваву дискусію у розділі коментарів.
Пояснення науковців
У кадрі можна побачити замерзлі хвилі на тлі гір під яскраво-синім небом. Серед великих брил льоду видніються бульбашки повітря, що замерзли під самісінькою поверхнею.
"Зазвичай замерзання є досить повільним процесом, тому хвилі згладжуються, але за певних умов вони таки можуть застигнути", — пояснює у блозі на своєму вебсайті Ніколь Шарп, аерокосмічна інженерка з Денвера (Колорадо, США).
Реакція людей
Глядачі TikTok були вражені застиглими хвилями, зафіксованими у вірусному кліпі.
- "О, я не знав, що таке існує. Це виглядає так чарівно", — написав один з учасників обговорення;
- Інший додав: "Застигнути в русі — це якесь божевілля";
- Третій прокоментував: "Це так незвично. Хотів би я побувати там".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що розташоване на мальовничому півдні Корсики старовинне французьке містечко Боніфачо з його вражаючою середньовічною цитаделлю, відомою як "Місто скель", в недалекому майбутньому стоїть перед загрозою повного зникнення.
Ми також досліджували унікальну підводну формацію в Атлантичному океані — гідротермальне поле під назвою "Загублене місто". Ця надзвичайна екосистема, що не має аналогів на нашій планеті, є домівкою для численних і різноманітних форм життя.