Чоловік побачив у замерзлому озері посеред гір дещо незбагненне (фото, відео)

У кадрі можна побачити замерзлі хвилі на тлі гір під яскраво-синім небом. Серед великих брил льоду видніються бульбашки повітря, що замерзли під самісінькою поверхнею.

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Мандрівник вирушив на прогулянку високо у гори й побачив там дещо незвичне — крижані хвилі на замерзлому озері. Відео, на якому зафіксовано дивовижне явище, миттєво стало вірусним, зібравши 9,5 мільйона переглядів, безліч вподобайок та коментарів у TikTok.

"Моя улюблена частина зими — замерзлі брижі льоду", — зазначив автор в описі до ролика із загадковою музикою за кадром, викликавши жваву дискусію у розділі коментарів.

Пояснення науковців

У кадрі можна побачити замерзлі хвилі на тлі гір під яскраво-синім небом. Серед великих брил льоду видніються бульбашки повітря, що замерзли під самісінькою поверхнею.

Замерзле озеро в горах Фото: TikTok

"Зазвичай замерзання є досить повільним процесом, тому хвилі згладжуються, але за певних умов вони таки можуть застигнути", — пояснює у блозі на своєму вебсайті Ніколь Шарп, аерокосмічна інженерка з Денвера (Колорадо, США).

Реакція людей

Глядачі TikTok були вражені застиглими хвилями, зафіксованими у вірусному кліпі.

"О, я не знав, що таке існує. Це виглядає так чарівно", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Застигнути в русі — це якесь божевілля";

Третій прокоментував: "Це так незвично. Хотів би я побувати там".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що розташоване на мальовничому півдні Корсики старовинне французьке містечко Боніфачо з його вражаючою середньовічною цитаделлю, відомою як "Місто скель", в недалекому майбутньому стоїть перед загрозою повного зникнення.

Ми також досліджували унікальну підводну формацію в Атлантичному океані — гідротермальне поле під назвою "Загублене місто". Ця надзвичайна екосистема, що не має аналогів на нашій планеті, є домівкою для численних і різноманітних форм життя.