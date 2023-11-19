Затерянный город в Атлантическом океане: он не похож ни на что другое на Земле (фото)

К западу от Срединно-Атлантического хребта находится особая местность, состоящая из высоких "башен", где бурлит жизнь.

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На глубине в более 700 метров недалеко от Срединно-Атлантического хребта в Атлантическом океане находится удивительная местность, которая состоит из стен и колонн. Некоторые монолиты здесь достигают высоты 60 метров. Эту местность ученые назвали гидротермальное поле "Затерянный город", где обитает очень много разнообразных живых существ. Гидротермальные источники, разбросанные на площади 500 кв.м, являются самой долгоживущей гидротермальной средой обитания для разных живых существ из всех известных подобных структур в океанах Земли. Ничего подобного больше нет на планете, пишет ScienceAlert.

"Затерянный город" впервые ученые обнаружили 23 года назад и сейчас продолжаются исследования этой местности, где можно встретить самые разнообразные организмы, хотя здесь нет кислорода.

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Где прячется внеземная жизнь на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна: ученые нашли ответ

Ученые считают, что в течение примерно 120 тысяч лет из мантии Земли происходили выбросы метана, водорода и других газов, которые вступали в реакцию с морской водой. В жерлах гидротермальных источников ученые обнаружили колонии микроорганизмов, которые могут жить без кислорода и в качестве пищи для них выступают углеводороды. Хотя газы до сих вырываются из гидротермальных источников с температурой около 40 градусов Цельсия, в "Затерянном городе" также обитают и ракообразные, а также можно встретить, хотя и редко некоторых других более крупных морских существ.

К западу от Срединно-Атлантического хребта находится особая местность, состоящая из высоких "башен", где бурлит жизнь Фото: ScienceAlert

Хотя данная среда обитания считается очень экстремальной, все же ученые обнаружили, что жизнь здесь процветает. Возможно подобные гидротермальные поля находится и в других местах атлантического океана, а может и в других океанах планеты, но "Затерянный город" пока единственная такая местность с бурлящей жизнью, которую удалось найти.

Хотя данная среда обитания считается очень экстремальной, все же ученые обнаружили, что жизнь здесь процветает Фото: ScienceAlert

Сейчас считается, что углеводороды здесь появились не благодаря углекислому газу из атмосферы Земли или солнечному свету, а благодаря химическим реакциям на дне океана. Углеводороды являются одним из компонентов, необходимых для появления жизни, поэтому некоторые ученые считают, что жизнь на нашей планете зародилась именно в гидротермальных источниках.

Поэтому такая микробная жизнь может существовать, например, на спутнике Сатурна Энцеладе и спутнике Юпитера Европе, именно в гидротермальных источниках на дне океанов. Считается, что под ледяной поверхностью этих спутников существуют огромные океаны из жидкой воды.

Экосистема "Затерянного города" не завит от тепла магмы, как например, в вулканических подводных источниках. Последние создают в основном минералы, богатые железом и серой, а источники "Затерянного города" производят в 100 раз больше водорода и метана. При этом местные гидротермальные источники намного больше по размеру и проявляют свою активность более длительный период времени.

Как уже писал Фокус, нечто пытается прорваться в этот мир и ученые записали капризный ропот недр Исландии.

Что касается Энцелада, то как уже писал Фокус, ученые предполагают, что на этом спутнике Сатурна находятся все нужные для появления жизни составляющие.