Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Упадет в море: невероятно красивый город скоро исчезнет с лица земли (фото)

Бонифачо во Франции, уникальные места на Земле, города, которые скоро исчезнут на планете, фото, туризм
Фото: hotels.com | Французский городок Бонифачо

Дома местных жителей быстро разрушаются из-за шквального ветра, оползней и сильных течений, которые приводят к эрозии.

Related video

Невероятно красивый французский городок Бонифачо, расположенный в южной части средиземноморского острова Корсика и славящийся своей средневековой цитаделью "Городом скал", скоро может исчезнуть с лица земли. Об этом сообщает издание Express.

Важно
"Огромная зверюга": в канализации под городом обнаружили крокодила весом 197 кг (фото)

30 домов местных жителей расположены у самого края обрыва. Они быстро разрушаются из-за шквального ветра, оползней и сильных течений, приводящих к эрозии.

В 2019 году местные власти даже объявили чрезвычайное положение. Чиновники были взволнованы, ведь часть средневековой крепости города разрушилась. Одна из основных причин — стремительное изменение климата, отмечается в экспертном отчете, опубликованном в 2018 году. Значительно ухудшают ситуацию экстремальные штормы и непрерывное повышение уровня моря.

По словам историков, Бонифачо было основано в девятом веке и считается уникальным для исследований юга.

Туристы могут добраться до городка с Сардинии (ориентировочно час плавания на пароме) или прилететь в аэропорт Фигари-Суд Корс.

К слову, муниципалитет расположен на расстоянии около 990 км к юго-востоку от Парижа, 70 км к юго-востоку от Аяччо. Население — 3244 человек (по состоянию на 2018 год).

Бонифачо во Франции, уникальные места на Земле, города, которые скоро исчезнут на планете, фото, туризм Fullscreen
Пейзажи городка Бонифачо
Бонифачо во Франции, уникальные места на Земле, города, которые скоро исчезнут на планете, фото, туризм Fullscreen
Пейзажи городка Бонифачо

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Нью-Йорк неумолимо тонет. Ученые использовали спутниковые снимки, собранные за 5 лет, и обнаружили, что город ежегодно погружается под воду на 1-2 миллиметра. Исследователи считают, что на "тонущие города" влияет сразу несколько факторов: вес зданий и чрезмерное откачивание грунтовых вод.

Также мы показывали затерянный город в Атлантическом океане, который не похож ни на что другое на Земле. Эту местность ученые назвали гидротермальным полем "Затерянный город", где обитает очень много разнообразных живых существ.