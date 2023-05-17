Нью-Йорк неумолимо тонет. Ученые рассказали, что небоскребы тянут город на морское дно

Новое исследование показывает, что достопримечательности сыграли с городом злую шутку — они буквально тянут его под толщу воды.

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Нью-Йорк является крупнейшим городом США и, как считают ученые, он неумолимо опускается под воду. Исследователи смоделировали геологию под городом и сравнили ее со спутниковыми данными, результаты оказались удручающими, пишет Science Alert.

Технически этот процесс называется опусканием, который представляет собой постепенное оседание земной поверхности, происходящее, когда мягкие отложения смещаются, или нагрузки, давящие на землю, толкают ее еще глубже. Исследователи отмечают, что причин может быть множество, однако ранее ученые редко изучали как влияет на этот процесс вес самих городов.

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В новом исследовании ученые из Геологической службы США и Университета Род-Айленда обнаружили, что Нью-Йорк опускается под воду со скоростью 1-2 миллиметра в год, и виной тому тяжесть небоскребов. Несколько миллиметров могут показаться не такой уж большой проблемой, однако известно, что некоторые районы города на самом деле опускаются гораздо быстрее — наравне с самыми быстрыми наблюдаемыми темпами, с которыми тектонические плиты отскакивают во время таяния ледников.

Проанализировав полученные данные ученые считают, что с наибольшими проблемами столкнуться жители низменного города, где на сегодня проживают более 8 миллионов человек.

Именно поэтому, по словам соавтора исследования, геолога Тома Парсонса, местным властям и исследователям следовало бы сосредоточиться на дальнейших исследованиях и разработке стратегий по смягчению последствий. Любопытно, что одной из стратегий укрепления города перед растущим риском наводнений и повышению уровня моря является строительство гигантских волноломов. Однако теперь исследователи полагают, что это может быть не лучшей стратегией.

В ходе исследования Парсонс с коллегами рассчитали совокупную массу более миллиона зданий в Нью-Йорке, результаты впечатляющие: 64 000 000 000 кг. Далее исследователи нанесли на город условную сетку квадратов размером 100 100 метров и преобразовали массу отдельных зданий в давление вниз с учетом гравитации.

Отметим, что данные расчеты включают лишь массу зданий и их содержимого, однако не учитывают мосты, тротуары, дороги, железные дороги и другие асфальтированные городские участки. Ученые считают, что даже с учетом этих ограничений, новые результаты уточняют прошлые наблюдения оседания Нью-Йорка. Исследователи также отмечают, что в данном контексте также стоит учитывать сложную геологию поверхности под Нью-Йорком, которая в основном представляет собой песок и глинистые озерные отложения, а также обнажения коренных пород.

Далее ученые смоделировали поведение этих субстратов и обнаружили, что богатые глиной почвы и искусственная насыпь в особенности склонны к проседанию. Результаты также свидетельствуют о том, что более эластичные грунты способны возвращаться к норме после строительства, в то время как коренная порода, на которой закреплены большинство небоскребов, увы, не так сильно сдвигается с места.

На следующем этапе исследования ученые сравнили полученные данные со спутниковыми, измеряющими высоту поверхности земли. Благодаря этому ученым удалось составить некую карту оседания по всему городу. Теперь исследователи предупреждают, что усиление урбанизации, откачка и осушение грунтовых вод попросту будут иметь катастрофичные последствия.

Отметим, что Нью-Йорк не одинок в подобном сценарии. Ранее исследователи заявляли о том, что уже к середине столетия под водой может оказаться четверть столицы Индонезии, Джакарты. Более того, исследование 2022 года показывает, что оседание может представлять угрозу серьезнее повышения уровня моря.

Ранее Фокус писал о том, что ледяной щит Антарктиды может поднять уровень моря на 53 метра.