Уже таял 5 000 лет назад: ледяной щит Антарктиды может поднять уровень моря на 53 метра

Исследователи обнаружили, что изменения климата могут иметь катастрофические последствия для основных антарктических ледяных щитов.

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Антарктические ледяные щиты содержат около 60% пресной воды планеты, составляют колоссальные 30 миллионов кубических километров льда. Для понимания, если весь антарктический лед растает это, приведет к среднему повышению глобального уровня моря на рекордные 58 метров, пишет SciTechDaily.

По словам доцента кафедры географии Норвежского университета науки и технологии (NTNU) Ирины рогожиной, огромное количество воды хранится в ледяном щите в Восточной Антарктиде. Исследователи полагают, что этот огромный ледяной щит является самым большим возможным источником будущего повышения уровня моря — до 53 метров, если растает весь восточно-антарктический морской лед.

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Исследователи отмечают, большая часть потери антарктического льда обусловлено таянием шельфовых ледников под воздействием океана и откалывания льда. Это, в свою очередь, приводит к ускорению ледяных потоков на суше, а также большему выбросу льда в океан. Теперь исследователи полагают, что это также, вероятно, было причиной потери льда в более теплые периоды прошлого нашей планеты. Например, в Гренландии на эти два процесса приходится до 65% всех потерь льда.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении льда на Земле Королевы Мод в Восточной Антарктиде. Результаты свидетельствуют о том, что этот сектор ледяного щита сильно менялся с течением времени.

Отметим, что ледяной щит Антарктиды распределен неравномерно: на западе большая его часть находится ниже уровня моря — на глубине до 2 500 метров, что делает его крайне уязвимым перед потеплением океана; на востоке большая часть льда расположена на суше над уровнем моря, что делает его менее чувствительным к влиянию океана.

Ученые обнаружили, что этот сектор ледяного щита в Восточной Антарктиде в прошлом был намного тоньше, чем сейчас. Исследования показывают, что он стал тоньше после окончания последнего ледникового периода, когда массивные ледяные щиты ранее покрывали Северную Америку и Европу, а также юг Южной Америки. Когда эти ледяные щиты растаяли, они подняли уровень моря более чем на 100 метров.

По словам Рогожиной, они с коллегами обнаружили, что восточно-антарктический ледяной щит на Земле Королевы Мод, вероятно, также быстро таял по своим окраинам в период между 9 000 и 5 000 лет назад. Известно, что это происходило в период называемый серединой голоцена, а лето во многих частях планеты было существенно жарче, чем сегодня.

Хотя такая реакция восточно-антарктического ледяного щита на тепло во время голоцена не является полностью неожиданной, исследователям все же трудно было поверить, что вялый восточно-антарктический ледяной щит может измениться так быстро.

В ходе исследования ученые изучили камни из различных нунатаков (окруженных льдом скалистых пиков) на Земле Королевы Моды на предмет воздействия космического излучения. По словам профессора кафедры геолого-геофизических исследований и нефти NTNU Олы Фредин, они с коллегами сосредоточились на изучении таких элементов, как

хлор;

алюминий;

бериллий;

неон.

Они использовали космические изотопы, чтобы определить, насколько высоким был лед в течение геологического времени. Простыми словами ученые смогли составить некую летопись того, сколько времени горы подвергались воздействию космического излучения, и сколько времени они были спрятаны подо льдами.

По словам исследователей, они также находятся на пути к тому, чтобы найти причину, по которой этот сектор ледяного щита в Восточной Антарктиде так сильно истончился сразу после окончания ледникового периода. Ученые предполагают, что это произошло из-за более высокого регионального уровня моря и более теплой воды, поднимающейся из океанских глубин в полярных регионах, проникающей под края льда и растапливающей их снизу.

По словам Фредин, они с коллегами теперь полагают, что массивы суши вдоль побережья Земли Королевы Мод были покрыты льдом от 75 до 97 процентов времени в течение последнего миллиона лет. В то же время исследователи обнаружили, что горные вершины дальше вглубь континента были покрыты льдом всего лишь в 20% случаев.

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