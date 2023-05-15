Вже танув 5 000 років тому: крижаний щит Антарктиди може підняти рівень моря на 53 метри

Дослідники виявили, що зміни клімату можуть мати катастрофічні наслідки для основних антарктичних крижаних щитів.

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Антарктичні крижані щити містять близько 60% прісної води планети, що становлять колосальні 30 мільйонів кубічних кілометрів льоду. Для розуміння, якщо весь антарктичний лід розтане це, призведе до середнього підвищення глобального рівня моря на рекордні 58 метрів, пише SciTechDaily.

За словами доцентки кафедри географії Норвезького університету науки й технології (NTNU) Ірини Рогожіної, величезна кількість води зберігається у крижаному щиті у Східній Антарктиді. Дослідники вважають, що цей величезний крижаний щит є найбільшим можливим джерелом майбутнього підвищення рівня моря — до 53 метрів, якщо розтане весь східноантарктичний морський лід.

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Дослідники відзначають, що більшість втрат антарктичного льоду обумовлено таненням шельфових льодовиків під впливом океану і відколювання льоду. Це, своєю чергою, призводить до прискорення крижаних потоків на суші, а також до більшого викиду льоду в океан. Тепер дослідники вважають, що це також, ймовірно, було причиною втрати льоду в тепліші періоди минулого нашої планети. Наприклад, у Гренландії на ці два процеси припадає до 65% усіх втрат льоду.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні льоду на Землі Королеви Мод у Східній Антарктиді. Результати свідчать, що цей сектор крижаного щита сильно змінювався з часом.

Зазначимо, що крижаний щит Антарктиди розподілений нерівномірно: на заході більша його частина знаходиться нижче за рівень моря — на глибині до 2 500 метрів, що робить його вразливим перед потеплінням океану; на сході більшість льоду розташована на суші над рівнем моря, що робить його менш чутливим до впливу океану.

Вчені виявили, що цей сектор крижаного щита у Східній Антарктиді в минулому був набагато тоншим, ніж зараз. Дослідження показують, що він став тоншим після закінчення останнього льодовикового періоду, коли масивні крижані щити раніше покривали Північну Америку та Європу, а також південь Південної Америки. Коли ці крижані щити розтанули, вони підняли рівень моря на понад 100 метрів.

За словами Рогожиної, вони з колегами виявили, що східноантарктичний крижаний щит на Землі Королеви Мод, ймовірно, також швидко танув по своїх околицях у період між 9 000 і 5 000 років тому. Відомо, що це відбувалося в період званий серединою голоцену, де літо в багатьох частинах планети було значно спекотніше, ніж сьогодні.

Хоча така реакція східно-антарктичного крижаного щита на тепло під час голоцену не є цілком несподіваною, дослідникам все ж важко було повірити, що млявий східно-антарктичний крижаний щит може змінитися так швидко.

Під час дослідження вчені вивчили каміння з різних нунатаків (оточених льодом скелястих піків) на Землі Королеви Моди щодо впливу космічного випромінювання. За словами професорки кафедри геолого-геофізичних досліджень та нафти NTNU Оли Фредін, вони з колегами зосередилися на вивченні таких елементів, як

хлор;

алюміній;

берилій;

неон.

Вони використали космічні ізотопи, щоб визначити, наскільки високою була крига протягом геологічного часу. Простими словами вчені змогли скласти літопис того, скільки часу гори зазнавали впливу космічного випромінювання, і скільки часу вони були заховані під кригою.

За словами дослідників, вони також перебувають на шляху до того, щоб знайти причину, через яку цей сектор крижаного щита у Східній Антарктиді так сильно витончився відразу після закінчення льодовикового періоду. Вчені припускають, що це сталося через вищий регіональний рівень моря і теплішу воду, що підіймається з океанських глибин у полярних регіонах, проникає під краї льоду і розтоплює їх знизу.

За словами Фредін, вони з колегами тепер вважають, що масиви суші вздовж узбережжя Землі Королеви Мод були вкриті льодом від 75 до 97 відсотків часу протягом останнього мільйона років. Водночас дослідники виявили, що гірські вершини далі вглиб континенту були покриті льодом лише у 20% випадків.

Раніше Фокус писав про те, що ми мчимо до Судного дня на поїзді без гальм: крижаний щит Гренландії наближається до точки неповернення.