В центре Млечного Пути обнаружены самые бурные процессы во Вселенной: что нашли ученые

Исследователи обнаружили рекордные гамма-лучи, исходящие из ядра нашей галактики.

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Ученые с помощью обсерватории High-Altitude Water Cherenkov, которая находится на высоте 4100 метров на вулкане Сьерра-Негра в Мексике, смогли заглянуть в жестокую тайну галактики Млечный Путь. Ученые обнаружили сверхвысокоэнергетические гамма-лучи с энергией более 100 тераэлектрон-вольт. Впервые ученые увидели эти лучи, которые исходят из центра нашей галактики. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

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Ученые обнаружили гамма-лучи с самой высокой энергией, которые исходят из ядра Млечного Пути. Авторы исследования впервые подтвердили наличие источника сверхвысокоэнергетических гамма-лучей PeVatron в центре нашей галактики. Это означает, что там происходят некоторые из самых экстремальных процессов во Вселенной. Исследователи смогли обнаружить почти 100 выбросов гамма-излучения с энергией более 100 тераэлектрон-вольт.

Сами по себе гамма-лучи PeVatron остаются не до конца изученным явлением, но факт их существования доказывает наличие бурных процессов в центре Млечного Пути.

Известно, что в центре нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра, которую окружают нейтронные звезды и звезды белые карлики. Вокруг данного региона находятся плотные газовые облака, имеющие температуру в миллионы градусов, но именно они мешают напрямую наблюдать данный регион.

Обнаружение гамма-лучей на Земле имеет очень важное значение для ученых, ведь с их помощью можно понять процессы, которые происходят в экстремальной среде ядра галактики.

Сверхвысокоэнергетические гамма-лучи возникают при наличии источника PeVatron, который помогает частицам набирать энергию при ускорении до миллиона миллиардов электрон-вольт, что в квадриллион раз больше, чем у частиц света, выходящих из лампочки.

Протоны космических лучей, создаваемые источником PeVatron, движутся почти со скоростью света, взаимодействуют с плотными газовыми облаками приводят к созданию сверхвысокоэнергетических гамма-лучей.

Но точная природа источника гамма-лучей PeVatron остается загадкой. Ученые считают, что процессы, сопутствующие созданию таких мощных гамма-лучей, являются одними из самых жестоких, которые только можно себе представить во Вселенной. Это могут быть взрывы сверхновых, излучение, сопровождающее рождение новой звезды с большим количеством термоядерных реакций, и даже поглощения одной черной дырой другой черной дыры.

Авторы исследования говорят, что некоторые экстремальные процессы происходят очень редко и ученые не ожидали, что они происходят в нашей галактике. Или же происходят в таких масштабах, которые не сравнимы с размером Млечного Пути.

Теперь ученые хотят точно выяснить, где же находится источник мощных гамма-лучей в центре нашей галактики, что может помочь раскрыть одну из ее многочисленных тайн.

Как уже писал Фокус, определена форма "атмосферы" черных дыр. У Солнца есть похожая структура. Ученые получили полезные данные о важной для черных дыр структуре, известной как корона.

Также Фокус писал о том, что ученые смогли определить более точно возраст самого большого ударного кратера на Луне. Оказалось, что он старше на несколько десятков миллионов лет, чем предполагалось ранее.