Безголова комета скоро вибухне біля Сонця, але її все ще можна побачити із Землі (фото)

Комета C/2024 S1 була виявлена наприкінці вересня цього року і вчені вважають, що вона не переживе зближення із Сонцем.

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Астрономи 27 вересня 2024 року виявили новий об'єкт у космосі, який спочатку отримав назву A11bP7I. Коли вчені з'ясували, що це не астероїд, а комета, їй було присвоєно нову назву — C/2024 S1. Це навколосонячна комета групи Крейца. Ці комети обертаються навколо Сонця на дуже близькій відстані. Передбачалося, що 28 жовтня в нічному небі Землі ця комета сяятиме дуже яскраво і навіть її буде видно неозброєним оком. Нові дані показують, що, найімовірніше, комета вибухне і розпадеться на частини під час зближення із Сонцем. Але все ж дещо можна буде побачити в небі, пише Space.

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Учені вважають, що приблизно 1000 років тому біля Сонця, не витримавши сильного тепла і випромінювання, розвалилася на частини гігантська комета. Вона розпалася на величезну кількість частин, які стали навколосонячними кометами. Ці об'єкти завжди обертаються навколо Сонця на близькій за космічними мірками відстані і часто проходять через зовнішній шар атмосфери зірки — корону Сонця. Також навколосонячні комети іноді не можуть вижити під час такого зближення із Сонцем і зникають.

Одне з перших зображень комети C/2024 S1 (зелена пляма) Фото: X (Twitter)

Астрономи припускали, що нова комета C/2024 S1 наблизиться до Сонця 28 жовтня на відстань майже 550 000 км зі швидкістю 1,6 млн км. У цей час вона має бути занурена у верхню частину корони Сонця, де температура становить понад 550 000 градусів Цельсія.

Деякі вчені вважали, що вночі 28 жовтня комета C/2024 S1 буде все ж таки видна із Землі дуже добре, адже вона повинна мати дуже велику яскравість. Інші вчені вважали, що цього може не статися, адже комета найімовірніше розпадеться на частини та зникне. Другий варіант, як показують нові спостереження, виявився правильним.

Ще тиждень тому астрономи помітили, що комета перебуває в процесі розпаду. Тому вона сильно збільшує свою яскравість у міру свого наближення до Сонця. Зазвичай комети, які вважаються яскравими і які можна спостерігати із Землі неозброєним оком, за тиждень до зустрічі із Сонцем перетворюються на дуже яскравий об'єкт. Комета була тьмянішою приблизно в 40 разів, ніж найтьмяніша видима в небі неозброєним оком зірка.

Такою побачили комету C/2024 S1 астрономи 21 жовтня Фото: X (Twitter)

Астрономи вважають, що комета C/2024 S1 не витримає близької зустрічі із Сонцем і її ядро вибухне і випарується. Таким чином вона перетвориться на безголову комету, тобто в неї все ще залишиться хвіст. Тому, навіть якщо можна буде щось побачити в небі, то це лише залишок комети у вигляді її хвоста, вважають учені. При цьому спостерігати за залишком комети можна починаючи з 31 жовтня і протягом ще кількох днів.

Передбачається, що за годину до сходу Сонця, якщо скористатися біноклем або телескопом, можна буде спостерігати на південному сході не надто яскравий світний хвіст комети. Він нагадуватиме інверсійний слід літака, що тягнеться догори і нахилений вправо.

Існує ймовірність, що від комети C/2024 S1 взагалі нічого не залишиться, навіть хвоста, тож спостерігати буде нічого.

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