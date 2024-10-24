Вторая Солнечная система: ученые выяснили, на каких планетах могут жить инопланетяне

На каменистых планетах, которые вращаются вокруг небольших звезд, может быть стабильная атмосфера, необходимая для поддержания инопланетной жизни.

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Сейчас считается, что потенциальную инопланетную жизнь нужно искать на каменистых планетах, которые по размеру похожи на Землю и вращаются вокруг небольших звезд красных карликов. Звезд такого типа больше всего в Млечном Пути. Самым близким к Земле красным карликом является TRAPPIST-1. Эта звезда находится на расстоянии 40 световых лет от нас и вокруг нее вращаются 7 каменистых планет, похожих по размеру на Землю. Поэтому иногда эту систему называют второй Солнечной системой. Прошлые исследования показали, что на этих планетах не может быть жизни. Ведь сильное излучение звезды должно испарить любую воду на поверхности. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале в Nature Communications, считают, что некоторые события во время эволюции каменистых планет, которые вращаются вокруг красных карликов, могут привести к созданию стабильной атмосферы, необходимой для поддержания жизни, пишет Phys.

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По словам ученых, результаты исследования дают основание предполагать, что на каменистых планетах возле красных карликов может существовать атмосфера, которую не уничтожает сильное излучение их родных звезд. Таким образом на таких планетах могут быть условия для возникновения и развития инопланетной жизни.

Пока что, данные полученные с помощью космического телескопа Уэбб, указывают на то, что самые близкие к звезде TRAPPIST-1 каменистые планеты, которые имеют высокую температуру, не имеют значительной атмосферы. В то же время телескоп не смог увидеть есть ли более толстая атмосфера у более далеких планет, которые находятся в зоне обитаемости звезды TRAPPIST-1, где существуют наиболее благоприятные условия для существования жидкой воды на поверхности планет и возникновения инопланетной жизни.

Авторы исследования создали модель эволюции каменистой планеты от ее начала ее формирования в виде горячего расплавленного объекта до момента затвердевания и превращения в планету земного типа в течение сотен миллионов лет.

Самым близким к Земле красным карликом является TRAPPIST-1. Эта звезда находится на расстоянии 40 световых лет от нас и вокруг нее вращаются 7 каменистых планет, похожих по размеру на Землю Фото: space.com

Как показало моделирование, изначально водород или другие легкие газы улетели в космос с каменистых планет. Но у планет, которые находятся дальше от красного карлика, где не такая высокая температура, водород вступал в реакцию с кислородом и железом в недрах планет. Таким образом этот процесс привел к созданию воды и более тяжелых газов и это привело к образованию значительной атмосферы, которая остается стабильной с течением времени. При этом вода быстро опускается на поверхность планет, которые находятся в зоне обитаемости красного карлика, и очень мало воды испаряется в космос.

Поэтому ученые считают, что нужно направить все усилия на исследование более отдаленных планет звезды TRAPPIST-1, у которых может быть толстая стабильная атмосфера. Авторы исследования считают, что атмосферы точно нет у более горячих планет в этой системе.

По словам ученых, если на более отдаленных планетах земного типа возле звезды TRAPPIST-1 будет обнаружена атмосфера, то это значит, что там может быть жидкая вода на поверхности, умеренный климат и необходимые условия для существования инопланетной жизни.

Также ученые говорят, что нужно более тщательно исследовать окрестности и других близких к нам красных карликов, ведь там также могут находится планеты земной группы с атмосферой, а значит и с потенциальной инопланетной жизнью.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили на обратной стороне Луны скрытые структуры. Новые данные помогут объяснить странные различия между видимой и обратной стороной спутника Земли.

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