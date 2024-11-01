Моторошна пара: телескопи NASA показали спіральні галактики з "кривавими очима" (фото)

Телескопи Хаббл і Вебб зробили приголомшливі знімки двох спіральних галактик, які перебувають у процесі злиття.

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Два найпотужніші космічні телескопи, Хаббл і Вебб, показали зовнішній вигляд двох спіральних галактик, які зливаються в одну більшу галактику. На об'єднаному зображенні, створеному на основі даних двох телескопів NASA, моторошна пара здається дивиться в космос своїми "кривавими очима", пише Space.

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Вчені з NASA створили приголомшливий знімок двох спіральних галактик під назвою IC 2163 і NGC 2207, об'єднавши зображення, зроблені космічними телескопами Хаббл і Вебб. На фотографії можна побачити дві галактики, які перебувають у процесі злиття в одну галактику, і цей процес займе приблизно 1 млрд років. Варто сказати, що телескопи NASA побачили дві галактики такими, якими вони були 80 млн років тому. Річ у тім, що ці астрономічні об'єкти розташовані на відстані 80 млн світлових років від нас, а отже їхньому світлу знадобилося стільки ж мільйонів років, щоб досягти космічних телескопів. За словами вчених з NASA, дві спіральні галактики виглядають так, немов по обличчю, позбавленому плоті, тече кров, яка потрапляє в схожі на очі сяючі ядра галактик.

Вчені з NASA створили приголомшливий знімок двох спіральних галактик під назвою IC 2163 і NGC 2207, об'єднавши зображення, зроблені космічними телескопами Хаббл і Вебб Фото: NASA

Телескоп Габбл зробив знімок двох галактик в ультрафіолетовому і видимому світлі, а телескоп Вебб — у середньому інфрачервоному світлі. На фотографії телескопа Габбл спіральні рукави галактик, заповнені зірками, світяться синім кольором, а ядра цих об'єктів — яскраво-помаранчевим кольором. На фотографії телескопа Вебб видно холодний пил двох галактик, який світиться білим кольором. У правому нижньому кутку знімка можна побачити яскравий спалах світла. Це місце, де зірки формуються дуже швидко.

Телескоп Габбл зробив знімок двох галактик в ультрафіолетовому і видимому світлі (ліворуч), а телескоп Вебб — у середньому інфрачервоному світлі (праворуч) Фото: NASA

Галактика NGC 2207 своєю гравітацією десятки мільйонів років тому почала притягувати до себе меншого за розміром сусіда — галактику IC 2163. Протягом приблизно мільярда років обидві галактики повільно об'єднуватимуться. Учені з NASA вважають, що процес повного злиття галактик розпочався приблизно 40 млн років тому, коли галактика IC 2163 після тривалого обертання навколо NGC 2207 опинилася найближче до останньої галактики.

На фотографії телескопа Вебб видно холодний пил двох галактик, який світиться білим кольором. У правому нижньому кутку знімка можна побачити яскравий спалах світла. Це місце, де зірки формуються дуже швидко Фото: NASA

За словами вчених, через переміщення міжзоряного газу між галактиками в кожній з них щорічно виникає приблизно 20 нових зірок розміром із Сонце. При цьому за останні два десятиліття в цих галактиках було виявлено 7 вибухів наднових. Так закінчують своє життя дуже масивні зірки. Для порівняння в Чумацькому Шляху наднова виникає в середньому раз на 50 років.

За словами астрономів, коли процес злиття завершиться, то спіральні рука і ядра двох галактик об'єднаються і буде створено більше і яскравіше ядро, а також нові спіральні рукави зі зміненим зовнішнім виглядом. У цей час процес появи нових зірок відбуватиметься повільніше.

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