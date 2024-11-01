Унікальна місія з бюджетом голлівудського фільму: Індія знову летить на Місяць (відео)

Індія планує вже за кілька років зібрати зразки гірської породи на південному полюсі Місяця і доставити їх на Землю.

Related video

У серпні 2023 року Індія стала першою країною у світі, яка змогла посадити свій космічний апарат біля південного полюса Місяця. Це сталося в рамках місії "Чандраян-3". Тепер же стало відомо, що Індія готує місію "Чандраян-4" на 2028 рік, щоб зібрати зразки гірської породи в тому самому регіоні Місяця і доставити їх на Землю. Ця азіатська країна також готує висадку своїх астронавтів на супутнику Землі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Індійський місяцехід місії "Чандраян-3" маневрує на поверхні Місяця

Представники Індійської організації космічних досліджень (ISRO) заявили про те, що в рамках місії "Чандраян-4", запланованої на 2028 рік, буде зібрано приблизно 3 кг зразків місячної породи з наповненого водяним льодом регіону неподалік південного полюса Місяця. Потім ці зразки будуть доставлені на Землю для вивчення. На цю місію уряд Індії вже виділив 250 млн доларів. З огляду на те, що для Індії і ця сума є дуже великою, в ISRO збираються вкластися в бюджет, щоб здійснити місію з низькими витратами. Для порівняння, бюджет деяких голлівудських блокбастерів може становити 200-250 млн доларів.

Стало відомо, що місія "Чандраян-4" складатиметься з чотирьох космічних апаратів, що мають різне призначення. Під час двох запусків на найпотужнішій індійській ракеті-носії LVM-3 апарати буде доставлено на Місяць.

У серпні 2023 року Індія стала першою країною у світі, яка змогла посадити свій космічний апарат біля південного полюса Місяця. Це сталося в межах місії "Чандраян-3" Фото: ISRO

Під час першого запуску на Місяць будуть доставлені:

посадковий модуль, який збере зразки не тільки на поверхні за допомогою роботизованого маніпулятора, а й з-під поверхні Місяця (на глибині до кількох метрів) за допомогою спеціального бурового механізму;

підйомний модуль для доставки зібраних зразків на навколомісячну орбіту.

Під час другого запуску буде доставлено транспортний модуль і спускову капсулу, в якій зразки прибудуть на Землю. Ці апарати залишаться на орбіті навколо Місяця.

Місяцехід місії "Чандраян-3" спускається на поверхню Місяця

Згідно з планом місії "Чандраян-4", коли посадковий модуль збере зразки, вони будуть завантажені в підйомний модуль, потім полетять на оголену орбіту, де будуть переміщені в транспортний модуль. Той полетить до Землі і випустить вниз капсулу зі зразками.

Поки що в ISRO не назвали точного місця посадки місії "Чандраян-4", але, можливо, воно буде знаходитися недалеко від того місця, де приземлилася місія "Чандраян-3".

Також стало відомо, що Індія запланувала запуск на Місяць, після успішного завершення місії "Чандраян-4", спільну з Японією місію "Чандраян-5". Японія надасть для місії місяцехід вагою 350 кг, який буде в 12 разів важчим за індійський місяцехід місії "Чандраян-3" (27 кг).

Майбутні місії є частиною зусиль Індії з висадки астронавтів на Місяць до 2040 року і створення місячної бази до 2050 року.

Як уже писав Фокус, дуже дивні знімки Землі зробив зонд ЄКА з відстані 2 млн км від нашої планети. Зонд Hera Європейського космічного агентства надіслав гіперспектральні зображення хмарного візерунка Землі.

Також Фокус писав про те, на яких всюдиходах пересуватимуться астронавти NASA після того, як висадяться на Місяць.