Уникальная миссия с бюджетом голливудского фильма: Индия снова летит на Луну (видео)

Индия планирует уже через несколько лет собрать образцы горной породы на южном полюсе Луны и доставить их на Землю.

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В августе 2023 года Индия стала первой страной в мире, которая смогла посадить свой космический аппарат возле южного полюса Луны. Это произошло в рамках миссии "Чандраян-3". Теперь же стало известно, что Индия готовит миссию "Чандраян-4" на 2028 года, чтобы собрать образцы горной породы в том же регионе Луны и доставить их на Землю. Эта азиатская страна также готовит высадку своих астронавтов на спутнике Земли, пишет Space.

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Индийский луноход миссии "Чандраян-3" маневрирует на поверхности Луны

Представители Индийской организации космических исследований (ISRO) заявили о том, что в рамках миссии "Чандраян-4", запланированной на 2028 год, будет собрано примерно 3 кг образцов лунной породы из наполненного водяным льдом региона недалеко от южного полюса Луны. Затем эти образцы будут доставлены на Землю для изучения. На эту миссию правительство Индии уже выделило 250 млн долларов. Учитывая, что для Индии и эта сумма является очень большой, в ISRO собираются уложиться в бюджет, чтобы осуществить миссию с низкими затратами. Для сравнения, бюджет некоторых голливудских блокбастеров может составлять 200-250 млн долларов.

Стало известно, что миссия "Чандраян-4" будет состоять из четырех космических аппаратов, имеющих разное предназначение. Во время двух запусков на самой мощной индийской ракете-носителе LVM-3 аппараты будет доставлены на Луну.

В августе 2023 года Индия стала первой страной в мире, которая смогла посадить свой космический аппарат возле южного полюса Луны. Это произошло в рамках миссии "Чандраян-3" Фото: ISRO

Во время первого запуска на Луну будут доставлены:

посадочный модуль, который соберет образцы не только на поверхности с помощью роботизированного манипулятора, но и из-под поверхности Луны (на глубине до нескольких метров) с помощью специального бурового механизма;

подъемный модуль для доставки собранных образцов на окололунную орбиту.

Во время второго запуска будут доставлены транспортный модуль и спускаемая капсула, в которой образцы прибудут на Землю. Эти аппараты останутся на орбите вокруг Луны.

Луноход миссии "Чандраян-3" спускается на поверхность Луны

Согласно плану миссии "Чандраян-4", когда посадочный модуль соберет образцы, они будут загружены в подъемный модуль, затем полетят на оголенную орбиту, где будет перемещены в транспортный модуль. Тот полетит к Земле и выпустит вниз капсулу с образцами.

Пока что в ISRO не назвали точное место посадки миссии "Чандраян-4", но возможно, оно будет находиться недалеко от того места, где приземлилась миссия "Чандраян-3".

Также стало известно, что Индия запланировала запуск на Луну, после успешного завершения миссии "Чандраян-4", совместную с Японией миссию "Чандраян-5". Япония предоставит для миссии луноход весом 350 кг, который будет почт ив 12 раз тяжелее индийского лунохода миссии "Чандраян-3" (27 кг).

Будущие миссии являются частью усилий Индии по высадке астронавтов на Луну к 2040 году и созданию лунной базы до 2050 года.

Как уже писал Фокус, очень странные снимки Земли сделал зонд ЕКА с расстояния 2 млн км от нашей планеты. Зонд Hera Европейского космического агентства прислал гиперспектральные изображения облачного узора Земли.

Также Фокус писал о том, на каких вездеходах будут передвигаться астронавты NASA после того, как высадятся на Луну.