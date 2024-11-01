Теорія ігор підказала, як спілкуватися з інопланетянами, і чого в жодному разі не говорити

Дослідники застосували математичний метод, щоб розібратися в тому, як поводитися під час першого контакту з інопланетним життям.

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Якщо ми коли-небудь встановимо контакт з інопланетянами, тоді найкращим для людства варіантом буде говорити якомога менше, пише Inverse.

У недавньому дослідженні вчені використовували математичний метод, відомий як теорія ігор, щоб змоделювати результати різних стратегій спілкування з інопланетянами. Дослідники з'ясували, що чим менше ми говоритимемо на початку спілкування з позаземним розумом, тим краще буде для нас самих.

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Ідея полягає в тому, що чим менше спершу про нас знатимуть інопланетяни, тим імовірніше вони вирішать, що у нас схожі цілі. Звідси зростає ймовірність того, що інопланетяни скоріше будуть з нами співпрацювати, ніж нападати.

Цікаве дослідження опублікували психологи з Хайфського університету Ілан Фішер і Шакед Авраші.

Під час моделювання першого контакту з інопланетним розумом, автори змусили комп'ютер зіграти близько 100 тис. раундів у дуже простій грі. Два гравці повинні були вибрати співпрацювати один з одним або ж протистояти. Якщо обидва гравці вирішують протистояти, тоді обидва втрачають очки. Якщо гравці обирають різні варіанти, тоді той, хто вибрав конфронтацію, отримує невелику винагороду. Але якщо обидва гравці обирають співпрацю, тоді обидва отримують винагороду. За словами авторів дослідження, ця гра є однією з версій "Дилема ув'язненого".

"У цій грі й співпраця, й конфронтація мають виключно обчислювальне обґрунтування. Іншими словами, гравці обирають співпрацю не тому, що вони хочуть усім подобатися, або ж конфронтацію, бо вони злі. Їхній вибір залежить тільки від очікуваного виграшу", — каже Фішер.

Тому людству не варто гадати, чи будуть інопланетяни доброзичливими, достатньо того, щоб вони були стратегічно підковані.

Суть гри полягає в тому, щоб передбачити, що обере опонент, і відреагувати на його вибір відповідним чином. Перемога в грі вимагає від гравців не лише вміння передбачати кроки опонентів, а й здатності сигналізувати про власні наміри.

Саме це людству доведеться мати на увазі, коли справа дійде до першого контакту з інопланетним життям. Учасники гри з більшою ймовірністю співпрацюватимуть, якщо думатимуть, що й інші гравці зроблять такий самий вибір. Тому надійніший спосіб перемогти в грі: переконати супротивника, що ви думаєте так само, як і він, і обираєте таку саму стратегію, що й він.

Звідси вчені вивели три простих правила спілкування з інопланетянами. По-перше, не розкривати свої цілі та наміри. По-друге, не розкривати жодних даних про саме людство, нашу біологію, технології або культуру. По-третє, зберігати нейтральність у своїх повідомленнях і зосередитися на схожості.

"Метою першого контакту має бути не передача інформації, а демонстрація повної схожості", — каже Фішер.

Звісно, рано чи пізно спілкування з інопланетянами зайде далі запевнень одне одного в схожості. Саме тут обрана стратегія має вийти за рамки теорії ігор.

"Для людей матиме сенс поступово підвищувати ставки, тобто робити невеликі вибори зі зміцнення довіри, при цьому, йдучи на відносно невеликі ризики. Таким чином ми зможемо повільно перейти до більш значущих взаємодій з більш високими ризиками. Ймовірно, це потребуватиме навичок, що виходять далеко за рамки теорії ігор. Обробка таких комунікацій потребуватиме кращих соціальних, стратегічних здібностей людства", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчений із Гарвардського університету Аві Леб вважає, що перший контакт інопланетян відбудеться не з представниками людства, а з їхнім творінням.