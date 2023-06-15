Інопланетяни не спілкуватимуться з людьми, у них є інші друзі на Землі: хто це буде

Вчений із Гарвардського університету Аві Леб вважає, що перший контакт інопланетян відбудеться не з представниками людства, а з їхнім витвором.

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Аві Леб із Гарвардського університету, який відстоює ідею про те, що інопланетяни не просто існують, а можуть активно вивчати Землю та її мешканців, представив свою нову теорію. Вчений вважає, що інопланетяни не вступлять у перший контакт із людьми, а натомість спілкуватимуться зі штучним інтелектом, пише Daily Mail.

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Аві Леб, який наполягає на тому, що такі міжзоряні об'єкти як Оумуамуа є або космічними кораблями інопланетян, або дослідницькими зондами, вважає, що на Землю прилетять для першого контакту не самі представники позаземного розуму. Натомість інопланетяни відправлять до нас безпілотні космічні апарати зі штучним інтелектом. Леб вважає, що це буде якась форма штучного інтелекту, яка замість того, щоб вступити в контакт з людьми вибере для першого спілкування "більш рідну душу", тобто земний ШІ.

Вчений з Гарварда припускає, що позаземні цивілізації, які можуть перебувати на величезній відстані від Землі, для вивчення інших населених світів та знайомства з іншими розумними видами використовуватимуть саме безпілотні космічні кораблі. Якщо уявити, що інопланетяни не можуть швидко подолати величезні відстані в космосі, то посилати місію з живими розумними істотами до інших планет недоцільно.

Вчений вважає, що інопланетяни не вступлять у перший контакт із людьми, а натомість спілкуватимуться зі штучним інтелектом Фото: Daily Mail

"Якщо такий космічний апарат інопланетян з ШІ на борту прилетить до нас, то ми швидше за все використовуватимемо наш ШІ, для того, щоб відбувсяя контакт. Така ймовірність існує", — каже Леб.

Зараз Аві Леб вирушив уже у складі організованої ним експедиції до берегів Папуа-Нової Гвінеї, де, як він припускає, на дні Тихого океану лежать уламки космічного апарату інопланетян. Наразі вже відомо, що ще у 2014 році на Землю впав міжзоряний об'єкт, але вчений із Гарварда вважає, що він має штучне походження.

Фокус вже докладно писав про цю експедицію, вартістю 1,5 млн доларів, в результаті якої протягом літа цього року Леб хоче не тільки знайти уламки даного об'єкта, але й довести (або спростувати свої ж слова) те, що він має відношення до розумних. інопланетянам.

Наразі вже відомо, що ще у 2014 році на Землю впав міжзоряний об'єкт, але вчений із Гарварду вважає, що він має штучне походження Фото: NASA

Астроном Сет Шостак з організації Інститут SETI, яка шукає позаземний розум у космосі, вважає, що інопланетяни ще жодного разу не прилітали на Землю. Але він припускає, що перший контакт із представниками позаземного розуму відбудеться вже приблизно 2035 року. За словами Шостака, сучасні технології поки що не дозволяють виявити потенційні повідомлення від інопланетян, але використання ШІ в нових технологіях дозволить досягти успіху в цих пошуках.

Шостак, як і Леб вірить у те, що інопланетяни існують і вони розвиненіші в технологічному плані, ніж ми. З іншого боку, поява інопланетян може вплинути на релігії Землі, оскільки багато людей можуть почати поклонятися представникам позаземного розуму, як новим богам. Це може бути пов'язано з тим, що розвиненіші інопланетяни можуть нав'язати, на їхню думку, більш вірну систему цінностей для людей і останні приймуть її, каже Шостак.

Що стосується інших теорій Аві Леба, то, як уже писав Фокус, учений з Гарварда вважає, що навколо Землі можна виявити велику кількість міжзоряних об'єктів. І серед цих об'єктів, швидше за все, знаходяться і штучно створені зонди інопланетян.