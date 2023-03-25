На Землю, можливо, впав космічний апарат інопланетян: учений із Гарварду планує його знайти

Астрофізик із Гарвардського університету планує влітку 2023 року виявити на дні Тихого океану уламки потенційного позаземного дослідницького зонда.

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Відомий учений Аві Леб із Гарварду планує влітку цього року виявити на дні Тихого океану, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї, міжзоряний об'єкт, що прилетів із космосу ще у 2014 році. Астрофізик вважає, що він має штучне походження і може бути дослідницьким зондом інопланетян, пише The Guardian.

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Аві Леб із дослідницькою командою планує вирушити на пошуки уламків міжзоряного метеорита, який, як вважає астрофізик, може бути інопланетним космічним апаратом. Для цієї місії вчений зібрав уже 1,5 млн доларів і хоче з'ясувати, чи правильна його теорія, чи ні. Експедиція досліджуватиме велику ділянку на дні Тихого океану неподалік від острова Манус біля берегів Папуа-Нової Гвінеї, де впали уламки міжзоряного метеорита CNEOS1 2014-01-08 у 2014 році.

Відомий учений Аві Леб із Гарварду планує влітку цього року виявити на дні Тихого океану, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї, міжзоряний об'єкт, що прилетів із космосу ще у 2014 році. Астрофізик вважає, що він має штучне походження і може бути дослідницьким зондом інопланетян Фото: NASA

Ще 4 роки тому Леб припустив, що цей метеорит, шириною приблизно 50 см, є гостем з іншої зіркової системи і в 2022 році його слова підтвердили в Міністерстві оборони США та NASA. Цей метеорит вибухнув в атмосфері над Тихим океаном та розпався на дрібні уламки, і саме їх сподівається виявити вчений зі своєю командою, щоб підтвердити або спростувати свою теорію про його штучне походження.

Аві Леб із дослідницькою командою планує вирушити на пошуки уламків міжзоряного метеорита, який, як вважає астрофізик, може бути інопланетним космічним апаратом. Для цієї місії вчений зібрав уже 1,5 млн доларів і хоче з'ясувати, чи правильна його теорія, чи ні. Експедиція досліджуватиме велику ділянку на дні Тихого океану неподалік від острова Манус біля берегів Папуа-Нової Гвінеї, де впали уламки міжзоряного метеорита CNEOS1 2014-01-08 у 2014 році. Фото: Daily Mail

Леб і його команда дійшли висновку, що цей метеорит був набагато міцнішим за всі інші, які падали на Землю, що наштовхнуло його на думку про те, що це може бути інопланетний космічний апарат.

"Цей метеорит насправді розпався на дрібні шматочки, тому ми не шукаємо один великий цілісний об'єкт. Нам необхідно всього кілька грамів матеріалу, щоб зрозуміти з чого він був зроблений, тобто який у нього склад. Протягом двох тижнів ми будемо шукати ці фрагменти на глибині приблизно 1,7 кілометра на площі 10 на 10 кілометрів. Коли ми знайдемо ці фрагменти і проаналізуємо їх, то стане зрозуміло, чи є цей об'єкт звичайним міжзоряним метеоритом, чи все ж таки має штучне походження", — каже Леб.

Леб наполягає на тому, що цей об'єкт відправила в космос, можливо, мільярди років тому дуже високорозвинена цивілізація для дослідження інших світів. За словами Леба, розмір уламків цього об'єкта залежить від його складу, тому вони можуть бути завширшки в 1 см і більше, а можуть бути зовсім крихітними — завширшки в 1 мм і більше.

Леб наполягає на тому, що цей об'єкт відправила в космос, можливо, мільярди років тому дуже високорозвинена цивілізація для дослідження інших світів. Фото: Live Science

Багато людей не згодні з моєю гіпотезою про те, що даний метеорит є космічним зондом інопланетян. .

Але якщо теорія знайде своє підтвердження, це буде доказом існування інопланетян, вважає Леб. Але навіть якщо цього не станеться, то, можливо, вчені виявлять надміцний метал, який ще не відомий людям, який був створений завдяки "роботі" нейтронних зірок. І це пояснить найвищу міцність міжзоряного об'єкта.

Астрофізик Аві Леб також відомий тим, що він стверджує, що міжзоряний об'єкт Оумуамуа може бути космічним кораблем високорозвиненої позаземної цивілізації. Але, як уже писав Фокус, недавнє дослідження відкидає цю ідею. Автори нової наукової роботи вважають, що це звичайний космічний камінь, який може бути чимось схожим на комету.

Сам Аві Леб, як уже писав Фокус, відреагував на ці висновки вчених і вважає, що вони помилилися в розрахунках і Оумуамуа все ж таки, імовірно, штучно створений об'єкт.