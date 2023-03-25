На Землю возможно упал космический аппарат инопланетян: ученый из Гарварда планирует его найти

Астрофизик из Гарвардского университета планирует летом 2023 года обнаружить на дне Тихого океана обломки потенциального внеземного исследовательского зонда.

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Знаменитый ученый Ави Леб из Гарварда планирует летом этого года обнаружить на дне Тихого океана, у берегов Папуа-Новой Гвинеи, межзвездный объект, который прилетел из космоса еще в 2014 году. Астрофизик считает, что он имеет искусственное происхождение и может быть исследовательским зондом инопланетян, пишет The Guardian.

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Ави Леб с исследовательской командой планирует отправится на поиски обломков межзвездного метеорита, который как считает астрофизик, может быть инопланетным космическим аппаратом. Для этой миссии ученый собрал уже 1,5 млн долларов и хочет выяснить, верна ли его теория или нет. Экспедиция будет исследователь большой участок на дне Тихого океана недалеко от острова Манус у берегов Папуа-Новой Гвинеи, где упали обломки межзвездного метеорита CNEOS1 2014-01-08 в 2014 году.

Знаменитый ученый Ави Леб из Гарварда планирует летом этого года обнаружить на дне Тихого океана, у берегов Папуа-Новой Гвинеи, межзвездный объект, который прилетел из космоса еще в 2014 году. Астрофизик считает, что он имеет искусственное происхождение и может быть исследовательским зондом инопланетян Фото: NASA

Еще 4 года назад Леб предположил, что данный метеорит, шириной примерно в 50 см, является гостем из другой звездной системы и в 2022 году его слова подтвердили в Министерстве обороны США и NASA. Этот метеорит взорвался в атмосфере над Тихим океаном и распался на мелкие обломки и именно их надеется обнаружить ученый со своей командой, чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию о его искусственном происхождении.

Ави Леб с исследовательской командой планирует отправится на поиски обломков межзвездного метеорита, который как считает астрофизик, может быть инопланетным космическим аппаратом. Для этой миссии ученый собрал уже 1,5 млн долларов и хочет выяснить, верна ли его теория или нет. Экспедиция будет исследователь большой участок на дне Тихого океана недалеко от острова Манус у берегов Папуа-Новой Гвинеи, где упали обломки межзвездного метеорита CNEOS1 2014-01-08 в 2014 году Фото: Daily Mail

Леб и его команда пришли к выводу, что этот метеорит был намного прочнее всех остальных, которые падали на Землю, что натолкнуло его на мысль о том, что это может быть инопланетный космический аппарат.

"Этот метеорит на самом деле распался на мелкие кусочки, поэтому мы не ищем один большой цельный объект. Нам необходимо всего несколько граммов материала, чтобы понять из чего он был сделан, то есть какой у него состав. В течение двух недель мы будем искать эти фрагменты на глубине в примерно 1,7 километров на площади в 10 на 10 километров. Когда мы надем эти фрагменты и проанализируем их, то станет понятно, является ли этот объект обычным межзвездным метеоритом или все же имеет искусственное происхождение", — говорит Леб.

Леб настаивает на том, что этот объект отправила в космос возможно миллиарды лет назад очень высокоразвитая цивилизация для исследования других миров. По словам Леба, размер обломков данного объекта зависит от его состава, поэтому они могут быть шириной в 1 см и больше, а могут быть совсем крошечными – шириной в 1 мм и больше.

Леб настаивает на том, что этот объект отправила в космос возможно миллиарды лет назад очень высокоразвитая цивилизация для исследования других миров Фото: Live Science

"Многие люди не согласны с моей гипотезой о том, что данный метеорит является космическим зондом инопланетян. Поэтому я хочу доказать это. Конечно наша миссия может провалится и нас ждет разочарование, и объект будет иметь естественное происхождение. Но необычные теории требуют неординарных подходов и доказательств.

Но если теория найдет свое подтверждение, то это будет доказательством существования инопланетян, считает Леб. Но даже если этого не произойдет, то возможно ученые обнаружат сверхпрочный металл, который еще не известен людям, который был создан благодаря "работе" нейтронных звезд. И это объяснит высочайшую прочность межзвездного объекта.

Астрофизик Ави Леб также известен тем, что он утверждает, что межзвездный объект Оумуамуа может быть космическим кораблем высокоразвитой внеземной цивилизации. Но, как уже писал Фокус, недавнее исследование отвергает эту идею. Авторы новой научной работы считают, что это обычный космический камень, который может быть чем-то похож на комету.

Сам Ави Леб, как уже писал Фокус, отреагировал на эти выводы ученых и считает, что они ошиблись в расчетах и Оумуамуа все же скорее всего искусственно созданный объект.