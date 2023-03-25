Межзвездный объект Оумуамуа – это не комета: ученый из Гарварда опровергает новое исследование

Знаменитый астроном Ави Леб из Гарвардского университета считает, что недавнее предположение о том, что Оумуамуа был своеобразной межзвездной кометой, неверно.

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Несколько дней назад двое американских ученых опубликовали свое исследование, которое было посвящено загадочному межзвездному объекту Оумуамуа, который был замечен в Солнечной системе в 2017 году. Ученые высказали мнение, что ничего странного в этом объекте нет и он скорее похож чем-то на межзвездную комету, что отвергает теорию Ави Леба о том, что Оумуамуа может быть космическим кораблем инопланетян. Но ученый из Гарварда опровергает выводы, сделанные в новой научной работе, пишет EarthSky.

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Как уже писал Фокус, Дженнифер Бергнер из Калифорнийского университета в Беркли и Дэррил Селигман из Корнельского университета, США, представили свое исследование, которое было посвящено огромному сигароподобному объекту Оумуамуа, который прибыл к нам из далекого космоса.

Ученые предположили, что это обычный камень, который имеет естественное происхождение и чем-то напоминает комету, учитывая его стиль движения по нашей Солнечной системе. Согласно новому исследованию, этот камень может состоять из водяного льда и благодаря испарению водорода, который улетал в космос под действием солнечного тепла, этот объект мог постоянно ускорятся. Таким образом ученые отвергают идею, которую много лет поддерживает Ави Леб из Гарвардского университета о том, что Оумуамуа на самом деле является искусственно созданным объектом и может быть кораблем внеземной цивилизации.

Вскоре после публикации этого исследования, Ави Леб предоставил свой комментарий изданию EarthSky, и, по его словам, авторы новой научной работы провели неверные расчеты, а потому Оумуамуа не является межзвездной кометой или чем-то подобным.

Несколько дней назад двое американских ученых опубликовали свое исследование, которое было посвящено загадочному межзвездному объекту Оумуамуа, который был замечен в Солнечной системе в 2017 году. Ученые высказали мнение, что ничего странного в этом объекте нет и он скорее похож чем-то на межзвездную комету, что отвергает теорию Ави Леба о том, что Оумуамуа может быть космическим кораблем инопланетян. Но ученый из Гарварда опровергает выводы, сделанные в новой научной работе Фото: ESO

По словам Леба, Бергнер и Селигман неверно рассчитали температуру поверхности Оумуамуа и не учли решающий охлаждающий эффект испарения водорода. Если добавить в расчеты этот факт, то температура поверхности данного объекта окажется намного ниже. Леб настаивает на своем утверждении о том, что Оумуамуа не является естественным объектом.

Леб считает, что из-за того, что на самом деле поверхность межзвездного объекта была холоднее, скорость испарения и выбросов газообразного водорода снижается в 3 раза. То есть изначально ошибочные данные привели к ошибочным выводам, считает ученый.

По словам Леба, тепло, которое получил объект во время перемещения в межзвездном пространстве от излучения звезд должно было разрушить чистый водород этого объекта и таким образом Оумуамуа вообще не смог бы долететь к Солнечной системе.

Что касается более низкой температуры объекта, то в таком случае тепло от Солнца не могло сильно растопить водяной лед и выбросов водорода, которые позволили бы Оумуамуа двигаться как комета, могло почти не быть.

В то же время Леб удивлен тем, что интерес к Оумуамуа не утихает по прошествии стольких лет после его обнаружения.

Фокус уже писал о том, что исследователи считают, что уже есть новые технологии для того, чтобы не только обнаружить, но и посетить такие, как Оумуамуа, межзвездные объекты .

Также Фокус писал о том, что Ави Леб стал автором нового неофициального доклада, который он создал в сотрудничестве с представителем Пентагона. Согласно этому документу, внеземные цивилизации не просто существуют, а активно изучают Землю и ее жителей. Самое интересное, Леб предположил, что один из космических кораблей внеземной цивилизации затаился где-то на просторах Солнечной системы.