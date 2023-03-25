Міжзірковий об'єкт Оумуамуа – це не комета: вчений із Гарварду спростовує нове дослідження

Знаменитий астроном Аві Леб із Гарвардського університету вважає, що недавнє припущення про те, що Оумуамуа був своєрідною міжзоряною кометою, є невірним.

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Кілька днів тому двоє американських вчених опублікували своє дослідження, присвячене загадковому міжзоряному об'єкту Оумуамуа, який був помічений у Сонячній системі в 2017 році. Вчені висловили думку, що нічого дивного в цьому об'єкті немає і він швидше схожий чимось на міжзоряну комету, що відкидає теорію Аві Леба про те, що Оумуамуа може бути космічним кораблем інопланетян. Але вчений з Гарварду спростовує висновки, зроблені в новій науковій роботі, пише EarthSky.

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Як вже писав Фокус, Дженніфер Бергнер з Каліфорнійського університету в Берклі та Дерріл Селігман з Корнельського університету, США, представили своє дослідження, яке було присвячене величезному сигароподібному об'єкту Оумуамуа, який прибув до нас із далекого космосу.

Вчені припустили, що це звичайний камінь, який має природне походження і чимось нагадує комету, враховуючи його стиль руху нашою Сонячною системою. Згідно з новим дослідженням, цей камінь може складатися з водяного льоду і завдяки випаровуванню водню, який відлітав у космос під дією сонячного тепла, цей об'єкт міг постійно прискорюватися. Таким чином вчені відкидають ідею, яку багато років підтримує Аві Леб з Гарвардського університету про те, що Оумуамуа насправді є штучно створеним об'єктом і може бути кораблем позаземної цивілізації.

Незабаром після публікації цього дослідження, Аві Леб надав свій коментар виданню EarthSky, і, за його словами, автори нової наукової роботи провели невірні розрахунки, а тому Оумуамуа не є міжзоряною кометою або чимось подібним.

Кілька днів тому двоє американських вчених опублікували своє дослідження, присвячене загадковому міжзоряному об'єкту Оумуамуа, який був помічений у Сонячній системі в 2017 році. Вчені висловили думку, що нічого дивного в цьому об'єкті немає і він швидше схожий на міжзоряну комету, що відкидає теорію Аві Леба про те, що Оумуамуа може бути космічним кораблем інопланетян. Але вчений із Гарварду спростовує висновки, зроблені у новій науковій роботі Фото: ESO

За словами Леба, Бергнер і Селігман невірно розрахували температуру поверхні Оумуамуа і не врахували вирішальний охолоджувальний ефект випаровування водню. Якщо додати в розрахунки цей факт, то температура поверхні цього об'єкта виявиться набагато нижчою. Леб наполягає на своєму твердженні про те, що Оумуамуа не є природним об'єктом.

Леб вважає, що через те, що насправді поверхня міжзоряного об'єкта була холоднішою, швидкість випаровування і викидів газоподібного водню знижується в 3 рази. Тобто спочатку помилкові дані призвели до помилкових висновків, вважає вчений.

За словами Леба, тепло, яке отримав об'єкт під час переміщення в міжзоряному просторі від випромінювання зірок, мало б зруйнувати чистий водень цього об'єкта, і таким чином Оумуамуа взагалі не зміг би долетіти до Сонячної системи.

Щодо нижчої температури об'єкта, то в такому разі тепло від Сонця не могло сильно розтопити водяний лід і викидів водню, які дозволили б Оумуамуа рухатися як комета, могло майже не бути.

Водночас Леб здивований тим, що інтерес до Оумуамуа не вщухає після стількох років після його виявлення.

Фокус вже писав про те, що дослідники вважають, що вже є нові технології для того, щоб не тільки виявити, а й відвідати такі, як Оумуамуа, міжзоряні об'єкти.

Також Фокус писав про те, що Аві Леб став автором нової неофіційної доповіді, яку він створив у співпраці з представником Пентагону. Згідно з цим документом, позаземні цивілізації не просто існують, а активно вивчають Землю та її мешканців. Найцікавіше Леб припустив, що один із космічних кораблів позаземної цивілізації причаївся десь на просторах Сонячної системи.