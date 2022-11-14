Як перехопити інопланетний корабель: вчені вже можуть зловити об'єкти, подібні до Оумуамуа

Дослідники вважають, що вже є нові технології для того, щоб не лише виявити, а й відвідати міжзоряні об'єкти.

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За останні кілька років астрономи виявили два найвідоміші міжзоряні об'єкти — це Оумуамуа та комета 2I/Борисів. Деякі вчені вважають, що міжзоряними об'єктами можна вважати і два невеликі метеорити CNEOS 2014-01-08 та CNEOS 2017-03-09. У будь-якому випадку всі сходяться на думці, що таких об'єктів у Сонячній системі можна виявити набагато більше. Американські вчені вважають, що вже є можливість не лише їх знайти, а й навіть відправити космічні апарати для їх вивчення, пише ScienceAlert.

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Група американських вчених із різних університетів США підготувала проєкт документа, в якому йдеться про те, що потрібно розпочинати розробку місії для відвідування міжзоряних об'єктів у Сонячній системі. І головне їх потрібно спочатку виявити, а для цього вже є можливості.

Якщо йдеться про комету Борисова, але вона не викликає жодних питань в астрономів. Звичайна комета, яка просто прилетіла з-за меж Сонячної системи. Але Оумуамуа це щось інше. Його поведінку, зокрема швидкість польоту, складно пояснити наявними науковими даними. Тому деякі вчені, а особливо Аві Леб, що став вже знаменитим, з Гарварду, вважають, що цей об'єкт міг бути або інопланетний космічним кораблем, або уламком такого літального апарату інопланетян.

Але консервативніші вчені вважають, що найімовірніше це не має стосунку до реальності. Проте дізнатися, чим є такі, як Оумуамуа, об'єкти, можна лише відправивши до них космічний апарат. Але перед тим, як перехопити такі об'єкти, їх потрібно виявити. Наприклад, Обсерваторія імені Вери Рубін, яка незабаром розпочне свою роботу у Чилі, зможе побачити такі міжзоряні об'єкти (МО) у космосі.

[ + – ] Якщо йдеться про комету Борисова, але вона не викликає жодних питань у астрономів. Звичайна комета, яка просто прилетіла з-за меж Сонячної системи. Але Оумуамуа це щось інше. Його поведінка, зокрема швидкість польоту, складно пояснити наявними науковими даними. Тому деякі вчені, а особливо Аві Леб з Гарварду, що вже став знаменитим, вважають, що даний об'єкт міг бути або інопланетний космічним кораблем, або уламком такого літального апарату інопланетян Фото: Forbes

За словами вчених, також потрібно створити космічний апарат-перехоплювач, який чекатиме свого часу в космосі і в потрібний час вирушить до МО. Автори нового проєкту вважають, що найкращим місцем для розміщення такого апарату буде друга точка Лагранжа (L2) у системі Земля-Сонце. Це приблизно 1,5 млн км від Землі, і там знаходиться космічний телескоп Вебба.

Допомогти перехоплювачу міжзоряних об'єктів може майбутня космічна обсерваторія TSO, яка також має бути запущена до точки L2. За допомогою свого 1,5-метрового дзеркала новий телескоп зможе набагато швидше виявити і сфокусуватися на міжзоряному летючому об'єкті, ніж той же телескоп Вебба.

Вчені пропонують розмістити ще один космічний телескоп для відстеження МО у першій точці Лагранжа системи Земля-Місяць (це приблизно 65 тисяч км від нашого супутника).

Швидка реакція таких космічних телескопів дозволить відразу отримати зображення МО, який входить у внутрішню частину Сонячної системи. Після цього вчені зможуть віддати команду перехоплювачу, який, можливо, тривалий час "бовтатиметься" у космосі. Цей космічний апарат, теоретичні зможе досягти МО в польоті і вивчити його поблизу.

Найголовніше питання, яке зможе вирішити такий перехоплювач, стосується того, чи є такі Оумуамуа об'єкти справді інопланетними кораблями чи чимось подібним. Або ці МО мають природне походження.

Фокус вже писав про нову заяву Аві Леба, яка припускає, що Сонячна система "кишить" інопланетними об'єктами та їх кількість обчислюється тисячами мільйонів.

Також Фокус вже писав про те, що нещодавно Оумуамуа став предметом нових гарячих обговорень та суперечок.