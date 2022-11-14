Как перехватить инопланетный корабль: ученые уже могут поймать объекты, подобные Оумуамуа

Исследователи считают, что уже есть новые технологии для того, чтобы не только обнаружить, но и посетить межзвездные объекты.

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За последние несколько лет астрономы обнаружили два самых известных межзвездных объекта – это Оумуамуа и комета 2I/Борисов. Некоторые ученые полагают, что межзвездными объектами можно считать и два небольших метеорита CNEOS 2014-01-08 и CNEOS 2017-03-09. В любом случае, все сходятся во мнении, что таких объектов в Солнечной системе можно обнаружить намного больше. Американские ученые считают, что уже есть возможность не только их найти, но даже отправить космические аппараты для их изучения, пишет ScienceAlert.

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Группа американских ученых из разных университетов США подготовила проект документа, в котором говорится о том, что нужно начинать разработку миссии для посещения межзвездных объектов в Солнечной системе. И главное их нужно сначала всех обнаружить, а для этого уже есть возможности.

Если речь идет о комете Борисова, но она не вызывает каких-либо вопросов у астрономов. Обычная комета, которая просто прилетела из-за пределов Солнечной системы. Но Оумуамуа – это нечто иное. Его поведение, в частности скорость полета, сложно объяснить имеющимися научными данными. Поэтому некоторые ученые, а особенно ставший уже знаменитым Ави Леб из Гарварда, считают, что данный объект мог быть либо инопланетный космическим кораблем, либо обломком такого летательного аппарата инопланетян.

Но более консервативные ученые считают, что скорее всего это не имеет отношения к реальности. Тем не менее узнать, чем же являются такие, как Оумуамуа, объекты, можно лишь отправив к ним космический аппарат. Но перед тем как перехватить такие объекты их нужно обнаружить. Например, Обсерватория имени Веры Рубин, которая вскоре начнет свою работу в Чили, сможет увидеть такие межзвездные объекты (МО) в космосе.

[ + – ] Если речь идет о комете Борисова, но она не вызывает каких-либо вопросов у астрономов. Обычная комета, которая просто прилетела из-за пределов Солнечной системы. Но Оумуамуа – это нечто иное. Его поведение, в частности скорость полета, сложно объяснить имеющимися научными данными. Поэтому некоторые ученые, а особенно ставший уже знаменитым Ави Леб из Гарварда, считают, что данный объект мог быть либо инопланетный космическим кораблем, либо обломком такого летательного аппарата инопланетян Фото: Forbes

По словам ученых, также нужно создать космический аппарат-перехватчик, который будет ждать своего часа в космосе и в нужное время отправится к МО. Авторы нового проекта считают, что лучшим местом для размещения такого аппарата будет вторая точка Лагранжа (L2) в системе Земля- Солнце. Это примерно 1,5 млн км от Земли и там находится космический телескоп Уэбба.

Помочь перехватчику межзвездных объектов может будущая космическая обсерватория TSO, которая также должна быть запущена в точку L2. С помощью своего 1,5-метрового зеркала, новый телескоп сможет намного быстрее обнаружить и сфокусироваться на летящем межзвездном объекте, чем тот же телескоп Уэбба.

Ученые предлагают разместить еще один космический телескоп для отслеживания МО в первой точке Лагранжа системы Земля-Луны (это примерно 65 тысяч км от нашего спутника).

Быстрая реакция таких космических телескопов позволит сразу же получить изображения МО, который входит во внутреннюю часть Солнечной системы. После этого ученые смогут отдать команду перехватчику, который будет, возможно, длительное время "болтаться" в космосе. Данный космический аппарат, теоретические сможет достигнуть летящего МО и изучить его вблизи.

Самый главный вопрос, который сможет решить такой перехватчик, касается того, являются ли подобные Оумуамуа объекты действительно инопланетными кораблями или чем-то подобным. Или же эти МО имеют естественное происхождение.

Фокус уже писал о новом заявлении Ави Леба, который предполагает, что Солнечная система "кишит" инопланетными объектами и их количество исчисляется тысячами миллионов.

Также Фокус уже писал о том, что недавно Оумуамуа стал предметом новых горячих обсуждений и споров.