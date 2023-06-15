Инопланетяне не будут общаться с людьми, у них есть другие друзья на Земле: кто это будет

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб считает, что первый контакт инопланетян состоится не с представителями человечества, а с их творением.

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Ави Леб из Гарвардского университета, который отстаивает идею о том, что инопланетяне не просто существуют, а могут активно изучать Землю и ее жителей, представил свою новую теорию. Ученый считает, что инопланетяне не вступят в первый контакт с людьми, а вместо этого будут общаться с искусственным интеллектом, пишет Daily Mail.

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Ави Леб, который настаивает на том, что такие межзвездные объекты, как Оумуамуа, является либо космическими кораблями инопланетян, либо исследовательскими зондами, считает, что на Землю прилетят для первого контакта не сами представители внеземного разума. Вместо этого инопланетяне отправят к нам беспилотные космические аппараты с искусственным интеллектом. Леб считает, что это будет какая-то форма искусственного интеллекта, которая вместо того, чтобы вступить в контакт с людьми выберет для первого общения "более родственную душу", то есть земной ИИ.

Ученый из Гарварда предполагает, что внеземные цивилизации, которые могут находиться на огромном расстоянии от Земли, для исследования других обитаемых миров и знакомства с другими разумными видами будут использовать именно беспилотные космические корабли. Если представить, что инопланетяне не могут быстро преодолеть огромные расстояния в космосе, то посылать миссию с живыми разумными существами к другим планетам нецелесообразно.

Ученый считает, что инопланетяне не вступят в первый контакт с людьми, а вместо этого будут общаться с искусственным интеллектом Фото: Daily Mail

"Если такой космический аппарат инопланетян с ИИ на борту прилетит к нам, то мы скорее всего будем использовать наш ИИ, для того, чтобы произошел контакт. Такая вероятность существует", — говорит Леб.

Сейчас Ави Леб отправился уже в составе организованной им экспедиции к берегам Папуа-Новой Гвинеи, где, как он предполагает, на дне Тихого океана лежат обломки космического аппарата инопланетян. Сейчас уже известно, что еще в 2014 году на Землю упал межзвездный объект, но ученый из Гарварда считает, что он имеет искусственное происхождение.

Фокус уже подробно писал об этой экспедиции, стоимостью 1,5 млн долларов, в результате которой в течение лета этого года Леб хочет не только найти обломки данного объекта, но и доказать (или опровергнуть свои же слова) то, что он имеет отношение к разумным инопланетянам.

Сейчас уже известно, что еще в 2014 году на Землю упал межзвездный объект, но ученый из Гарварда считает, что он имеет искусственное происхождение Фото: NASA

В то же время астроном Сет Шостак из организации Институт SETI, которая ищет внеземной разум в космосе, считает, что инопланетяне еще ни разу не прилетали на Землю. Но он предполагает, что первый контакт с представителями внеземного разума состоится уже примерно в 2035 году. По словам Шостака, современные технологии пока не позволяют обнаружить потенциальные сообщения от инопланетян, но использование ИИ в новых технологиях позволит достичь успеха в этих поисках.

Шостак, как и Леб верит в то, что инопланетяне существуют и они более развиты в технологическом плане, чем мы. С другой стороны, появление инопланетян может повлиять на религии на Земле, потому как многие люди могут начать поклоняться представителям внеземного разума, как новым богам. Это может быть связано с тем, что более развитые инопланетяне могут навязать, по их мнению, более верную систему ценностей для людей и последние примут ее, говорит Шостак.

Что касается других теорий Ави Леба, то как уже писал Фокус, ученый из Гарварда считает, что вокруг Земли можно обнаружить большое количество межзвездных объектов. И среди этих объектов скорее всего находятся и искусственно созданные зонды инопланетян.