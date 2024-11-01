Жуткая пара: телескопы NASA показали спиральные галактики с "кровавыми глазами" (фото)

Телескопы Хаббл и Уэбб сделали потрясающие снимки двух спиральных галактик, которые находятся в процессе слияния.

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Два самый мощных космических телескопа, Хаббл и Уэбб, показали внешний вид двух спиральных галактик, которые сливаются в одну более крупную галактику. На объединенном изображении, созданном на основе данных двух телескопов NASA, жуткая пара кажется смотрит в космос своими "кровавыми глазами", пишет Space.

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Ученые из NASA создали потрясающий снимок двух спиральных галактик под названием IC 2163 и NGC 2207, объединив изображения, сделанные космическими телескопами Хаббл и Уэбб. На фотографии можно увидеть две галактики, которые находятся в процессе слияния в одну галактику и этот процесс займет примерно 1 млрд лет. Стоит сказать, что телескопы NASA увидели две галактики такими, какими они были 80 млн лет назад. Дело в том, что эти астрономические объекты находятся на расстоянии 80 млн световых лет от нас, а значит их свету понадобилось столько же миллионов лет, чтобы достичь космических телескопов. По словам ученых из NASA, две спиральные галактики выглядят так, словно по лицу, лишенному плоти, течет кровь, которая попадает в похожие на глаза сияющие ядра галактик.

Ученые из NASA создали потрясающий снимок двух спиральных галактик под названием IC 2163 и NGC 2207, объединив изображения, сделанные космическими телескопами Хаббл и Уэбб Фото: NASA

Телескоп Хаббл сделал снимок двух галактик в ультрафиолетовом и видимом свете, а телескоп Уэбб – в среднем инфракрасном свете. На фотографии телескопа Хаббл спиральные рукава галактик, заполненные звездами, светятся синим цветом, а ядра этих объектов — ярко-оранжевым цветом. На фотографии телескопа Уэбб видна холодная пыль двух галактик, которая светится белым цветом. В правом нижнем углу снимка можно увидеть яркую вспышку света. Это место, где звезды формируются очень быстро.

Телескоп Хаббл сделал снимок двух галактик в ультрафиолетовом и видимом свете (слева), а телескоп Уэбб – в среднем инфракрасном свете (справа) Фото: NASA

Галактика NGC 2207 своей гравитацией десятки миллионов лет назад начала притягивать к себе меньшего по размеру соседа — галактику IC 2163. В течение примерно миллиарда лет обе галактики будет медленно объединяться. Ученые из NASA считают, что процесс полного слияния галактик начался примерно 40 млн лет назад, когда галактика IC 2163 после длительного вращения вокруг NGC 2207, оказалась ближе всего к последней галактике.

На фотографии телескопа Уэбб видна холодная пыль двух галактик, которая светится белым цветом. В правом нижнем углу снимка можно увидеть яркую вспышку света. Это место, где звезды формируются очень быстро Фото: NASA

По словам ученых, из-за перемещения межзвездного газа между галактиками в каждой из них ежегодно возникает примерно 20 новых звезд размером с Солнце. При этом за последние два десятилетия в этих галактиках были обнаружены 7 взрывов сверхновых. Так заканчивают свою жизнь очень массивные звезды. Для сравнения в Млечном Пути сверхновая возникает в среднем раз в 50 лет.

По слова астрономов, когда процесс слияния завершится, то спиральные рука и ядра двух галактик объединятся и будет создано более крупное и более яркое ядро, а также новые спиральные рукава с измененным внешним видом. В это время процесс появления новых звезд будет происходить медленнее.

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