Як виникло життя на Землі та за її межами: Велика комета 1997 року дає підказки (фото)

Вчені вивчили хімічний склад однієї з найяскравіших спостережуваних комет за всю історію і зробили важливе відкриття.

Комети є крижаними малими тілами, які обертаються навколо Сонця і зберігають у собі інформацію про найперші дні існування Сонячної системи та підказки про походження життя на Землі. Вчені з Університету штату Вірджинія, США, створили модель, щоб з'ясувати, як хімія відомої комети Хейла-Боппа розвивалася з плином часу. Ця інформація проливає світло на походження життя на Землі і навіть за її межами, пише Space.

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Комета Гейла-Боппа, відома також як C/1995 O1, була виявлена в 1995 році і є однією з найяскравіших спостережуваних комет за всю історію. У 1997 році під час зближення із Землею вона була настільки яскравою, що її навіть назвали Велика комета 1997 року. Великими кометами називають комети, які стають особливо яскравими під час спостереження за ними.

Комета Гейла-Боппа виникла, як і інші комети в Хмарі Оорта, сферичній оболонці Сонячної системи, наповненій крижаними об'єктами. Вважається, що ці об'єкти зберігають у собі залишки сонячної туманності, з якої утворилася Сонячна система.

Комета Хейла-Боппа, відома також як C/1995 O1, була виявлена 1995 року і є однією з найяскравіших спостережуваних комет за всю історію Фото: Wikipedia

У далекому минулому якась подія призвела до того, що комета Хейла-Боппа покинула Хмару Оорта і почала наближатися до Сонця. Тепер вона обертається навколо нашої зірки з періодом у 2400 років.

Використовуючи дані спостережень, зібрані за ці роки, вчені вивчили комету Гейла-Боппа, зокрема, її хімічний склад і те, як вона могла еволюціонувати з плином часу. За допомогою своєї моделі вчені вивчили, як усередині комети могли утворитися і вижити органічні молекули. Ці молекули могли дати початок життю на Землі.

Як показало дослідження, ядро комети Гейла-Боппа, що складається із замерзлої води, газів, пилу і кам'янистого матеріалу, містить складні органічні молекули, такі як формамід, метилформіат, етиленгліколь, метанол і ацетонітрил. Ці речовини можуть бути пов'язані з походженням життя на Землі.

Комета Хейла-Боппа в небі Землі 1997 року Фото: Wikipedia

За словами вчених, більшість складних органічних молекул у кометі Гейла-Боппа, найімовірніше, виникли на самому початку її формування, а не протягом її подальшої подорожі у внутрішню частину Сонячної системи.

Комету Хейла-Боппа побачили астронавти шатла "Колумбія" 1997 року Фото: NASA

За словами авторів дослідження, комети являють собою скупчення крижаних пилових частинок, які ростуть у процесі формування зірок і планет. Хоча такі частинки скрізь зустрічаються в міжзоряному середовищі, у регіонах, де виникають зірки, вони створюють крижані мантії. Саме в цих крижаних структурах формуються складні органічні молекули. Крижаний пил об'єднується і створює також і комети, які містять складні органічні молекули, що мають міжзоряне походження.

Водночас учені кажуть, що достеменно не відомо, чи є комети джерелом органічних молекул, необхідних для життя, на Землі. Нова модель припускає, що така ймовірність існує і що органічні молекули, доставлені на Землю кометами, могли виникнути задовго до того, як утворилося Сонце.

Як уже писав Фокус, китайський марсохід виявив докази існування океану на Марсі. Вчені отримали нові докази того, що на Червоній планеті мільярди років тому був океан з рідкої води.

Також Фокус писав про те, що комети, як і астероїди, також становлять реальну загрозу для нашої планети, адже можуть зіткнутися із Землею. Автори недавнього дослідження з'ясували, що передбачити появу потенційно небезпечної комети можна за допомогою метеорних потоків.