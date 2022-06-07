Астрофізики створили "машину часу": вони хочуть побачити, як народжувалися галактики

Дослідники змогли простежити за життєвим циклом давніх галактик, що стали батьками сучасних.

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В астрофізиці багато явищ відбуваються в дуже великих часових межах, що робить спостереження за їх еволюцією майже неможливими. Як відомо, Сонце живе близько 10 млрд років, галактики також ростуть та розвиваються протягом мільярдів років, пише SciTechDaily.

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Щоб отримати уявлення про еволюцію таких космічних об'єктів, астрофізики вдаються до іншого методу спостережень. Вони аналізують відразу кілька об'єктів різного віку та порівнюють їх на різних стадіях еволюції. Якщо ж дивитися на дуже віддалені об'єкти, можна зазирнути в минуле. Наприклад, якщо астрофізики дивляться на об'єкт у 10 млрд. світлових років від нас, вони його бачать таким, яким він був 10 млрд. років тому.

Але вчені змогли вперше створити симуляції, які показують повний цикл еволюції деяких найбільших галактик у далекій частині Всесвіту.

Команда дослідників на чолі з вченим Інституту фізики та математики Всесвіту ім. Кавлі Метіном Ата вирішила вивчити потужні протоскупчення галактик. Вчені вважають, що це об'єкти є предками сучасних галактик. Вони зіткнулися з тим, що багато даних про протоскупчення були отримані на основі спрощених моделей, а не повноцінних симуляцій.

"Ми вирішили спробувати створити повну симуляцію по-справжньому далекого Всесвіту, щоб побачити, як народжуються та помирають ці структури", — каже Ата.

[ + – ] Зверху моделювання показує скупчення галактик 11 млрд. років тому, а внизу те, яким воно виглядає сьогодні. Фото: протоскопление

В результаті команда створила симуляцію під назвою COSTCO (COnstrained Simulations of The COsmos Field).

Дослідники кажуть, що розробка симуляції була дуже схожа на створення машини часу. Оскільки галактики, що спостерігаються сьогодні, — це знімки з минулого.

"Це схоже на те, коли людина знаходить стару чорно-білу фотографію свого дідуся і знімає відео про його життя", — діляться вчені.

Світло від галактик, які досліджували вчені, подолало відстані в 11 млрд світлових років, щоб досягти Землі.

За словами команди, найскладнішим було врахувати у своїй симуляції середовище, що оточує протоскупчення галактик.

"Якщо не враховувати оточення, то виходять зовсім інші результати. Ми змогли врахувати середовище "проживання" далеких галактик, тому отримали справді повну симуляцію", — наголошує автор дослідження.

Інша причина, чому команда вирішила створити повну симуляцію полягала у перевірці стандартної космологічної моделі. Знаючи масу та розподіл структур у космосі, дослідники можуть знаходити невідповідності у нашому розумінні Всесвіту.

За допомогою створеної "машини часу" команда вже підтвердила існування трьох протоскупчень і спростувала існування ще одного. Також вчені змогли знайти ще п'ять таких структур. Серед них виявилося протонадскупчення Гіперіон — найбільше з відомих, маса якого в 5 тис. разів перевищує масу Чумацького Шляху. Наприкінці свого життєвого шляху це величезне скупчення стиснеться в одне велике волокно довжиною 300 млн світлових років.