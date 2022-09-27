У Чумацькому Шляху виявлено загадкову вібрацію: вчені з'ясували, що сталося

Наша галактика зазнала впливу меншого "сусіда", що і призвело до незвичайних вібрацій.

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Міжнародна група вчених нещодавно представила своє дослідження, в якому йдеться про те, що галактика-супутник Чумацького Шляху — Карликова галактика в Стрільці — вже кілька разів за останні кілька мільярдів разів стикалася з нашою галактикою. Внаслідок цих подій зірки в Чумацькому Шляху почали "вібрувати", пише Live Science.

Уявіть собі, що галактика Чумацький Шлях із її 100 мільярдами зірок — це велике озеро зі спокійною поверхнею. І одного разу в це озеро потрапляє камінь розміром 400 мільйонів Сонць. Спокій поверхні порушиться. Внаслідок такого удару на поверхні галактики з'являться хвилі енергії, які рухатимуть зірки в хаотичному порядку, тобто поверхня галактики вібруватиме. І щоб ці вібрації припинилися, потрібні також мільярди років.

Вчені вважають, що така подія вже відбувалася в історії Чумацького Шляху. Як "каміння", який викликав вібрації в нашій галактиці виступила галактика-супутник Чумацького Шляху — Карликова галактика в Стрільці. Ця галактика вже кілька разів врізалася в Чумацький Шлях за останні кілька мільярдів років, внаслідок чого всі зірки нашої галактики таємниче вібрують з різною швидкістю.

Вчені використали дані космічного телескопа Gaia і порівняли рух понад 20 млн зірок у Чумацькому Шляху. І ці дані показали, що вібрація, яка рухає зірки по всій галактиці, все ж таки присутня.

[ + – ] Міжнародна група вчених нещодавно представила своє дослідження, в якому йдеться про те, що галактика-супутник Чумацького Шляху — Карликова галактика в Стрільці, вже кілька разів за останні кілька мільярдів разів стикалася з нашою галактикою. В результаті цих подій зірки в Чумацькому Шляху почали "вібрувати" Фото: Titan

"Ми з'ясували, що зірки рухаються по галактиці з різною швидкістю і найімовірніше провиною всьому хвиля енергії, яка викликає дивні вібрації. Ця ударна хвиля стала наслідком зіткнень Карликової галактики у Стрільці з Чумацьким Шляхом сотні мільйонів років тому. Наше моделювання показує, що їх було кілька, як мінімум, два. Це справді схоже на те, як людина кидає камінь в озеро і на його поверхні з'являються невеликі хвилі», — каже Пол Макміллан із Лундського університету, Швеція.

До цього дослідження деякі вчені вже припускали таку можливість, але вперше показано, що вібрації в Чумацькому Шляху сягають величезного простору космосу.

За словами вчених, зараз маса Карликової галактики в Стрільці приблизно еквівалентна масі 400 млн Сонць. Дослідники вважають, що ця галактика раніше була на 20% масивнішою, але втратила частину своєї маси, віддавши її Чумацькому Шляху внаслідок зіткнень за останні кілька мільярдів років.

Попередні дослідження показали, що ці зіткнення двох галактик, можливо, змінили форму та розмір Чумацького Шляху. Також деякі вчені вважають, що саме Карликова галактика у Стрільці є причиною появи у Чумацького Шляху його спіральних рукавів. Також ще 2 роки тому вчені довели, що зіткнення двох галактик призвели до появи нових зірок у Чумацькому Шляху.

Карликова галактика в Стрільці має діаметр 10 тисяч світлових років і знаходиться на відстані 70 тисяч світлових років від Землі.

Як вже писав Фокус, вчені розповіли, яку зірку у Всесвіті варто вважати найбільшою, а яку — найменшою. Щодо останньої, то вона менша, ніж одна з планет Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можуть чорні дірки вибухнути. Виявляється, вони можуть робити щось схоже на вибух із виділенням величезної кількості енергії, але є свої нюанси.