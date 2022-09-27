В Млечном Пути обнаружена загадочна вибрация: ученые выяснили, что произошло

Наша галактика подверглась влиянию более маленького "соседа", что и привело к необычным вибрациям.

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Международная группа ученых недавно представила свое исследование, в котором говорится, что галактика-спутник Млечного Пути — Карликовая галактика в Стрельце, уже несколько раз за последние несколько миллиардов раз сталкивалась с нашей галактикой. В результате этих событий звезды в Млечном Пути начали "вибрировать", пишет Live Science.

Представьте себе, что галактика Млечный Путь с ее 100 миллиардами звезд, — это большое озеро со спокойной поверхностью. И в один прекрасный момент в это озеро попадает камень размером в 400 миллионов Солнц. Спокойствие поверхности будет нарушено. В результате такого удара на поверхности галактики появятся волны энергии, которые будут двигать звезды в хаотичном порядке, то есть поверхность галактики будет вибрировать. И чтобы эти вибрации прекратились нужны также миллиарды лет.

Ученые считают, что подобное событие уже происходило в истории Млечного Пути. В качестве "камня", который вызвал вибрации в нашей галактики выступила галактика-спутник Млечного Пути — Карликовая галактика в Стрельце. Эта галактика уже несколько раз врезалась в Млечный Путь за последние несколько миллиардов лет, в результате чего все звезды нашей галактики таинственным образом вибрируют с разной скоростью.

Ученые использовали данные космического телескопа Gaia и сравнили движение более 20 млн звезд в Млечном Пути. И эти данные показали, что вибрация, которая двигает звезды по всей галактике все же присутствует.

[ + – ] Международная группа ученых недавно представила свое исследование, в котором говорится, что галактика-спутник Млечного Пути — Карликовая галактика в Стрельце, уже несколько раз за последние несколько миллиардов раз сталкивалась с нашей галактикой. В результате этих событий звезды в Млечном Пути начали "вибрировать" Фото: NASA/JPL

"Мы выяснили, что звезды двигаются по галактике с разной скоростью и скорее всего виной всему волна энергии, которая вызывает странные вибрации. Эта ударная волна стала следствием столкновений Карликовой галактики в Стрельце с Млечным Путем сотни миллионов лет назад. Наше моделирование показывает, что их было несколько, как минимум два. Это действительно похоже на то, как человек бросает камень в озеро и на его поверхности появляются небольшие волны", — говорит Пол Макмиллан из Лундского университета, Швеция.

До этого исследования некоторые ученые уже предполагали такую возможность, но впервые было показано, что вибрации в Млечном Пути простираются на огромном пространстве космоса.

По словам ученых, сейчас масса Карликовой галактики в Стрельце примерно эквивалентна массе 400 млн Солнц. Исследователи считают, что эта галактика раньше была на 20% массивнее, но потеряла часть своей массы, отдав ее Млечному Пути в результате столкновений за последние несколько миллиардов лет.

Предыдущие исследования показали, что эти столкновения двух галактик, возможно, изменили форму и размер Млечного Пути. Также некоторые ученые считают, что именно Карликовая галактика в Стрельце является причиной появления у Млечного Пути его спиральных рукавов. Также еще 2 года назад ученые доказали, что столкновения двух галактик привели к появлению новых звезд в Млечном Пути.

Карликовая галактика в Стрельце имеет диаметр 10 тысяч световых лет и находится на расстоянии в 70 тысяч световых лет от Земли.

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